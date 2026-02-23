×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
16:50, 23 февраля 2026

11 рейсов в аэропорту Сочи ушли на запасные аэродромы 

Аэропорт Сочи. Фото: https://sochi.ru/press-sluzhba/novosti/1359/175250/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Аэропорт Сочи приостановил работу в третий раз за день.

Как писал "Кавказский узел", в результате атаки беспилотника в Краснодаре повреждены окна в частном доме и автомобиль.

 Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Сочи, сообщает Росавиация в своем телеграм-канале. "Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении от 16.09.

Ранее ограничения в аэропорту Сочи вводили утром и днем 23 февраля. За время действия ограничений экипажи 11 рейсов приняли решения об уходе на запасные аэродромы, сообщила пресс-служба аэропорта. "виакомпании предоставляют напитки и питание, а при длительных задержках готовы расселять людей в гостиницах", - говорится в сообщении.

По состоянию на 16.45 мск, задерживается вылет 22 рейсов из Сочи и еще 26 - на прилет, следует из данных онлайн-табло аэропорта.

В Краснодарском крае в сентябре 2025 года был введен запрет на распространение информации об атаках беспилотников и их последствиях, на съемку работы ПВО, военных объектов и критически важной инфраструктуры. В декабре 2025 года власти Кубани ввели штрафы за съемку воздушных атак и работы противовоздушной обороны. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий законопроект краевого заксобрания.

Отметим, что утром в Сочи сработала система противовоздушной обороны, военные отражают атаку беспилотников, сообщил мэр города Андрей Прошунин в телеграм-канале.

Глава города попросил жителей и гостей города сохранять спокойствие и соблюдать необходимые меры безопасности. "Если вы живете рядом с береговой линией - ни в коем случае не выходите на улицу, находитесь в глухом помещении без остекления", - предупредил Прошунин.

Напомним, что ранее временные ограничения в аэропорту Сочи вводились 15 февраля.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Военнослужащие. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
13:55, 23 февраля 2026
Два комбатанта из Краснодарского края убиты в зоне боевых действий
Беспилотник. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
12:57, 23 февраля 2026
Жилой дом поврежден в Краснодаре в результате атаки БПЛА
Сбитый беспилотник. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
10:00, 23 февраля 2026
15 беспилотников сбиты в трех регионах ЮФО
Людмила Савельева с сыном Алексеем Савельевым. Фото корреспондента "Кавказского узла"
03:08, 23 февраля 2026
Чиновники Сочи отказались перерегистрировать семью Савельевых в очереди для нуждающихся в жилье
Птицы в мазуте. Скриншот фото из Telegram-канала реабилитационного центра от 21.02.26, https://t.me/zhemchujnaya9/1535?single
18:10, 22 февраля 2026
Большое число птиц в мазуте обеспокоило волонтеров в Анапе
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:00, 17 февраля 2026
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Ингушская семья Газдиевых у тела умершей дочери. Казахстан, 1944 год. Фото https://ru.wikipedia.org Депортация чеченцев и ингушей

Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Торжественное открытие первого в России мемориала памяти убитой журналистки "Новой газеты" Анны Политковской. Москва, 7 октября 2014 г. Фото Юлии Буславской для "Кавказского узла" Убийство Анны Политковской

Последние записи в блогах
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Все блоги
Аналитика
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
Темы дня
На месте перестрелки в ереванском районе Ачапняк. Февраль 2026 г. Фото: https://www.golosarmenii.am
23 февраля 2026, 10:59
Пять жертв перестрелки остаются в ереванской больнице

Беспилотник над городом. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
20 февраля 2026, 22:37
Краснодарец получил ранения во время атаки БПЛА

Владимир Севриновский. Фото: Vladsevr. https://ru.wikipedia.org/
20 февраля 2026, 18:25
Российский Минюст объявил иноагентом журналиста Владимира Севриновского*

Пляж в Темрюкском районе. 20 февраля 2026 г. Фото: https://t.me/setisitolopata/2599
20 февраля 2026, 16:33
Волонтеры оспорили сообщения о берегах без выбросов мазута в Анапе

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше