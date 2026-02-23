11 рейсов в аэропорту Сочи ушли на запасные аэродромы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Аэропорт Сочи приостановил работу в третий раз за день.

Как писал "Кавказский узел", в результате атаки беспилотника в Краснодаре повреждены окна в частном доме и автомобиль.

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Сочи, сообщает Росавиация в своем телеграм-канале. "Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении от 16.09.

Ранее ограничения в аэропорту Сочи вводили утром и днем 23 февраля. За время действия ограничений экипажи 11 рейсов приняли решения об уходе на запасные аэродромы, сообщила пресс-служба аэропорта. "виакомпании предоставляют напитки и питание, а при длительных задержках готовы расселять людей в гостиницах", - говорится в сообщении.

По состоянию на 16.45 мск, задерживается вылет 22 рейсов из Сочи и еще 26 - на прилет, следует из данных онлайн-табло аэропорта.

В Краснодарском крае в сентябре 2025 года был введен запрет на распространение информации об атаках беспилотников и их последствиях, на съемку работы ПВО, военных объектов и критически важной инфраструктуры. В декабре 2025 года власти Кубани ввели штрафы за съемку воздушных атак и работы противовоздушной обороны. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий законопроект краевого заксобрания.

Отметим, что утром в Сочи сработала система противовоздушной обороны, военные отражают атаку беспилотников, сообщил мэр города Андрей Прошунин в телеграм-канале.

Глава города попросил жителей и гостей города сохранять спокойствие и соблюдать необходимые меры безопасности. "Если вы живете рядом с береговой линией - ни в коем случае не выходите на улицу, находитесь в глухом помещении без остекления", - предупредил Прошунин.

Напомним, что ранее временные ограничения в аэропорту Сочи вводились 15 февраля.