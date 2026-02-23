11 рейсов в аэропорту Сочи ушли на запасные аэродромы
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Аэропорт Сочи приостановил работу в третий раз за день.
Как писал "Кавказский узел", в результате атаки беспилотника в Краснодаре повреждены окна в частном доме и автомобиль.
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Сочи, сообщает Росавиация в своем телеграм-канале. "Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении от 16.09.
Ранее ограничения в аэропорту Сочи вводили утром и днем 23 февраля. За время действия ограничений экипажи 11 рейсов приняли решения об уходе на запасные аэродромы, сообщила пресс-служба аэропорта. "виакомпании предоставляют напитки и питание, а при длительных задержках готовы расселять людей в гостиницах", - говорится в сообщении.
По состоянию на 16.45 мск, задерживается вылет 22 рейсов из Сочи и еще 26 - на прилет, следует из данных онлайн-табло аэропорта.
В Краснодарском крае в сентябре 2025 года был введен запрет на распространение информации об атаках беспилотников и их последствиях, на съемку работы ПВО, военных объектов и критически важной инфраструктуры. В декабре 2025 года власти Кубани ввели штрафы за съемку воздушных атак и работы противовоздушной обороны. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий законопроект краевого заксобрания.
Отметим, что утром в Сочи сработала система противовоздушной обороны, военные отражают атаку беспилотников, сообщил мэр города Андрей Прошунин в телеграм-канале.
Глава города попросил жителей и гостей города сохранять спокойствие и соблюдать необходимые меры безопасности. "Если вы живете рядом с береговой линией - ни в коем случае не выходите на улицу, находитесь в глухом помещении без остекления", - предупредил Прошунин.
Напомним, что ранее временные ограничения в аэропорту Сочи вводились 15 февраля.
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.