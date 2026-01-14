Волонтеры сообщили о сборе 635 мешков мазута у мыса Тузла

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Двум волонтерам за день удалось собрать в районе мыса Тузла 635 мешков мазута и вывезти их с берега. Работа могла бы вестись еще эффективнее, если бы у волонтеров был дополнительный инвентарь для вездехода, отчитался штаб "Дельфины".

Как писал "Кавказский узел", 6 января оперштаб Кубани отчитался об участии в уборке сетей, отметив, что новых выбросов мазута не зафиксировано. 8 января волонтеры штаба "Дельфины" сообщили, что в районе Тузлы большое количество выброшенного мусора, а также старые и новые выбросы мазута.

Сегодня на Черноморском побережье в районе мыса Тузла два волонтёра за день собрали, погрузили и вывезли с берега 635 мешков замазученного песка , сообщил штаб "Дельфины" в своем Telegram-канале. "Работа ещё далеко не закончена: на берегу в районе Тузлы осталось погрузить и вывезти 20-30 кубов уже собранного ТБО; плюс собрать и подготовить к вывозу ещё примерно 150 кубов мусора", - говорится в публикации.

"Чтобы наш вездеход "Пионер" мог эффективнее очищать пляж от мусора и твёрдого мазута, нам нужны: грабли поперечные сеноуборочные, адаптер к ним и их адаптация под "Пионер", - говорится в другом сообщении штаба. Такое устройство поможет: собирать мусор и твёрдый мазут на берегу, быстрее и качественнее держать линию берега в чистоте, подчеркнули волонтеры, отметив, что суммарно стоимость граблей и адаптера составит около 35 тысяч рублей.

"Возможно, у кого-то из фермеров уже есть подобные грабли или адаптер, и вы могли бы передать/подарить этот инструмент для работы на берегу Черного моря. Для нас это была бы огромная помощь", - подчеркнули волонтеры. Это сообщение в Telegram-канале штаба, у которого насчитывается 774 подписчика, к 19.20 мск никто не прокомментировал.

Напомним, 15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".