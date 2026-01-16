×

Кавказский узел

RU
Лента новостей
15:55, 16 января 2026

Три бойца из Волгоградской области убиты на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Федор Забурунов, Игорь Кузнецов и Дмитрий Маликов убиты в военной операции на Украине. С ее начала официально признаны убитыми не менее 1625 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 14 января власти официально признали убитыми в зоне СВО не менее чем 1622 бойцов из Волгоградской области.

Имена убитых в военной операции бойцов назвала сегодня администрация Камышина. В своем Telegram-канале власти города сообщили, что убиты три жителя города: Федор Забурунов, Игорь Кузнецов и Дмитрий Маликов. Подробности их биографии и обстоятельства гибели в сообщениях не приведены. 

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1625 бойцов из Волгоградской области.

Ранее о смерти бойца из Камышина стало известно 11 января. Тогда власти сообщили, что в военной операции убит Никита Мальцев..

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

Автор: "Кавказский узел"

