Три бойца из Волгоградской области убиты на Украине

Федор Забурунов, Игорь Кузнецов и Дмитрий Маликов убиты в военной операции на Украине. С ее начала официально признаны убитыми не менее 1625 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 14 января власти официально признали убитыми в зоне СВО не менее чем 1622 бойцов из Волгоградской области.

Имена убитых в военной операции бойцов назвала сегодня администрация Камышина. В своем Telegram-канале власти города сообщили, что убиты три жителя города: Федор Забурунов, Игорь Кузнецов и Дмитрий Маликов. Подробности их биографии и обстоятельства гибели в сообщениях не приведены.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1625 бойцов из Волгоградской области.

Ранее о смерти бойца из Камышина стало известно 11 января. Тогда власти сообщили, что в военной операции убит Никита Мальцев..

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Губернатор заявил об ошибочной мобилизации 379 волгоградцев Военкоматы Волгоградской области отменили мобилизацию 379 жителей области, большинство из них не подходило по состоянию здоровья, заявил сегодня губернатор Андрей Бочаров, отчитавшись об окончании первого этапа мобилизации.

После того как Путин объявил о "частичной мобилизации" в сентябре 2022 года, в Волгоградской области и других регионах юга России, были зафиксированы попытки мобилизовать людей, которые в силу возраста или состояния здоровья не должны отправляться в зону боевых действий. Губернатор признал, что многие мобилизованные не соответствуют критериям, установленным Путиным. Однако заявление главы региона не повлияло на режим мобилизации в Волгограде.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.