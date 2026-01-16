Севиндж Вагифгызы удостоена международной журналистской премии Анны Политковской – Армана Сольдена

Главный редактор издания Abzas Media Севиндж Вагифгызы, отбывающая в Азербайджане тюремный срок, стала лауреатом международной журналистской премии Анны Политковской – Армана Сольдена «За журналистское мужество» в 2025 году.

Как писал "Кавказский узел", осенью главред Abzas Media Севиндж Вагифгызы была номинирована на премию "Свобода прессы" (Free Press Awards), которую вручает авторитетная международная организация в защиту журналистов. Оргкомитет премии указал, что Севиндж Вагифгызы "остается непоколебимым голосом свободных СМИ в Азербайджане", так как продолжает работать в заключении. Премию в номинации "Приз за мужество" от имени Вагифгызы приняла руководитель издания.

20 июня семь сотрудников интернет-издания Abzas Media (директор Ульви Гасанли, главред Севиндж Вагифгызы, а также Мохаммед Кекалов, Наргиз Абсаламова, Хафиз Бабалы, Фарид Мехрализаде и Эльнара Гасымова) были приговорены к лишению свободы на сроки от 7,5 года до 9 лет. В суде они отвергли обвинения, подчеркнув, что их преследуют за профессиональную деятельность и расследование случаев коррупции. 9 сентября апелляционный суд оставил в силе приговор.

Церемония вручения премии Анны Политковской – Армана Сольдена «За журналистское мужество» 2025 года состоялась 14 января в престижной французской школе журналистики ESJ Lille в городе Лиль. От имени, Вагифгызы, ставшей лауреатом премии, награду приняла и.о директора Abzas Media Гюнель Сафарова.

«Это уже вторая награда, которой Севиндж удостоена за свою смелость. Но это не просто «очередная награда», это признание голосов, которые пытаются заглушить, это награда - правде и свободы медиа. Севиндж уже более двух летнеобоснованно и несправедливо провела в тюрьме за свою журналистскую деятельность в Азербайджане. Она не одна столкнулась с этим вопиющим произволом: в Азербайджане около 30 журналистов необоснованно томятся в тюрьмах. Награды Севиндж – это награды всем журналистам, оказавшимся в заключении за свою профессиональную работу. Я очень надеюсь, что следующую журналистскую награду Севиндж будет принимать сама, что свободу обретут и другие арестованные журналисты», - сказала Сафарова корреспонденту «Кавказского узла».

Международная премии имени Анны Политковской и Армана Сольдена «За журналистское мужество» было учреждено МИД Франции. Она посвящается памяти российской журналистки Анны Политковской и французского репортера Армана Сольдена, убитых за свою профессиональную деятельность. Анна Политковская, известная своими статьями о войне и нарушении прав человека в Чечне, была убита в Москве 7 октября 2006 года. Суд признал, что убийство организовал Лом-Али Гайтукаев, он был приговорен к пожизненному заключению. Непосредственным исполнителем признан Рустам Махмудов, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийство Анны Политковской".

Она зачитала обращение Вагифгызы к участникам церемонии.

«Слово сильно, потому убивают тех, кто это слово произносит. Нигде в мире людей других профессий не убивали за их профессию. Другими словами, не бывает случаев, когда кого-то убивают за то, что он врач или инженер. Но в этом мире всегда есть статистика смертей журналистов: сколько журналистов убито за год просто за то, что они занимаются своей профессией, и стали мишенью за свои критические статьи. Анна и Арман были среди тех журналистов, которые стали мишенью правительства, которое, казалось бы, было сильным извне, но вынуждено было отступить перед силой слова и боялось силы слова», - говорилось в заявлении Вагифгызы.

В конце сентября Севиндж Вагифгызы, Наргиз Абсаламова и Эльнара Гасымова были этапированы в пенитенциарный комплекс в селе Гурумба на юге Азербайджана, в 250 километрах от Баку. Журналистки и их близкие считают отправку в отдаленную колонию предвзятым решением, юристы указали на его неправомерность.

Abzas Media известно антикоррупционными расследованиями. Кому были посвящены эти громкие расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана".

Преследованиям в Азербайджане подверглись журналисты и других СМИ, в том числе Meydan TV, Toplum TV и Kanal-13. Подробности собраны "Кавказским узлом" в справке "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

Число политзаключенных в Азербайджане достигло в 2024 году пика за 23 года членства страны в Совете Европы, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане". При этом власти Азербайджана отрицают наличие в стране политзаключенных.