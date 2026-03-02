Лебедев признал ошибочными свои слова о теракте в Беслане

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На подкасте адвоката Калоя Ахильгова дизайнер и блогер Артемий Лебедев заявил, что изменил свое отношение к "Матерям Беслана", потому что после беседы с "умным человеком" понял, что люди, пережившие трагедию, "имеют право быть неправыми".

Как писал "Кавказский узел", в 2018 года дизайнер Артемий Лебедев заявил в своем видеоблоге, что такие организации, как "Матери Беслана" и "Голос Беслана", спекулируют на трагедии ради "политических пирогов". Это заявление вызвало возмущение у пользователей YouTube и споры о том, должно ли государство помогать жертвам терактов. Гибель детей во время теракта в Беслане так же трагична, как смерть ребенка в ДТП, пояснил он свою позицию 18 сентября того же года, призвав "похоронить детей и жить дальше". В 2024 Лебедев вновь высказался о деятельности организаций, занимающихся помощью пострадавшим при теракте в Беслане. Нецензурное высказывание вызвало возмущение в республике. Глава Северной Осетии призывал "отрывать головы" за подобные слова, а общественные организации, сообщив о заявлениях в Генпрокуратуру и Следком, призвали лишить дизайнера госнаград и потребовали извинений. "Матери Беслана" анонсировали иск в суд.

Артемий Лебедев на подкасте адвоката Калоя Ахильгова в "VK видео" назвал "жизненным уроком" ситуацию с его высказываниями в адрес организаций "Матери Беслана" и "Голос Беслана". Подкаст опубликован 28 февраля, по данным на 02.30 мск 2 марта его посмотрели 41,5 тысяч раз.

"Когда я сказал какие-то слова про "Матерей Беслана" - был такой сюжет - я был абсолютно уверен, что был прав. Типа что вы мне сделаете, смотрите, вот у них на сайте написано, они там на самом деле не за детей, они против Путина выступают. Потому что у них там какая-то общественная деятельность, которая не имеет отношения к трагедии. В общем, куда-то в сторону улетели, и очевидно, что их кто-то еще финансирует дополнительно. И я себе позволил вот это вот высказывание, будучи абсолютно уверенным, что я прав", - заявил он.

Однако потом, по словам блогера, ему повезло встретиться с одним умным человеком - "как ни странно, чиновником". И беседа с этим человеком "переключила" Лебедева. "Он мне сказал такие слова, которые заставили меня изменить мое отношение, поумнеть и стать более взрослым. Он сказал, что у людей, у которых случилась такая трагедия, они имеют право быть неправыми... Они могут говорить даже ужасные слова и вести себя странно. Это все, потому что у них есть трагедия", - заявил он.

Ахильгов отметил, что в "этом есть доля правды". "То, как позволял себе наезжать - это недостойно. Ему удалось подобрать слова, которые даже на меня, черствого сухаря, повлияли", - добавил Лебедев.

Ахильгов прокомментировал его слова, заявив: "Круто, что ты это осознал. Честно скажу, я намеренно не поднимал эту тему, потому что я знаю, что она чувствительная, очень чувствительная".

Лебедев признался, что никому об этом ранее не говорил, это "личная для него вещь".

"Я уверен, что, даже когда ты говорил, что... когда у тебя было мнение еще то, что ты ни в коей мере не отменял сам факт трагедии и сам факт человеческого страдания", - сказал Ахильгов, на что Лебедев добавил: "Это даже не обсуждается, сейчас я бы просто прикусил язык. Надо иногда включить воспитанность, сострадание и человечность и просто что-то можно иногда не обсудить. Не потому, что это цензура, а просто потому, что надо проявить сострадание".

Напомним, что 1 сентября 2004 года террористы захватили 1128 заложников в спортзале школы №1 в Беслане. Операция по их освобождению завершилась 3 сентября 2004 года. В результате теракта погибли 334 человека, в том числе 186 детей, 810 человек получили ранения. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещена справка "Террористический акт в Беслане (1-3 сентября 2004 года)", а в разделе "Хроники"- хроника захвата школ ы и последовавших за ним событий.