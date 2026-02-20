×

Кавказский узел

Главная   /   Лента новостей
03:40, 20 февраля 2026

Прокуратура добилась конфискации активов бывшего главы Владикавказа

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Верховный суд Северной Осетии обратил в доход государства подмосковную недвижимость бывшего главы Владикавказа Махарбека Хадарцева стоимостью около 169 млн рублей. 

Как писал "Кавказский узел", Махарбек Хадарцев был главой Владикавказа, и председателем Собрания представителей Владикавказа с 2014 по 2019 год. До этого, с 4 декабря 2011 года по 19 сентября 2014 года, он был депутатом Государственной думы VI созыва от фракции "Единая Россия". Перед выборами в Госдуму в 2021 году Хадарцев занял третье место в праймериз "Единой России", раскритиковал ход голосования и объявил о выходе из партии.

Перед тем, как уйти в политику, Хадарцев был известным борцом вольного стиля - двукратным олимпийским чемпионом и пятикратным чемпионом мира. В 1993 году, согласно официальной биографии, возглавлял пиво-безалкогольный завод "Дарьял". В 1995-1999 годах Хадарцев был депутатом парламента республики Северная Осетия-Алания.

Конфисковать недвижимость Хадарцева потребовала местная прокуратура. По данным ведомства, объекты, расположенные в Московской области, он приобрел в тот период, когда занимал пост главы Владикавказа, при этом стоимость активов значительно превышала его доходы.

Речь идет о двух жилых домах площадью 1308,3 и 573 квадратных метров, помещении для персонала и каминном зале в 417,5 квадратных метров, бане площадью 125 квадратных метров, и других объектах, среди которых беседка, спортивная площадка и бассейн. Общую стоимость этой недвижимости прокуратура оценила в 168,8 млн рублей. 

Суд первой инстанции иск прокуратуры к Хадарцеву отклонил и впоследствии “судебные акты по делу неоднократно отменялись”, однако Верховный суд Северной Осетии в результате удовлетворил требования ведомства. Хадарцев не смог подтвердить законность приобретения имущества, отмечает пресс-служба прокуратуры. 

Право собственности на комплекс недвижимости в Подмосковье Махарбек Хадарцев зарегистрировал в 2018 году, но не отразил приобретения в декларации о доходах и расходах. У его жены Виктории Джатиевой в 2024 году по аналогичному иску прокуратуры изъяли землю в дендрарии Владикавказа площадью 9,5 тысяч квадратных метров, отмечает “Коммерсант”. 

Механизм гражданской конфискации позволяет изымать имущество у чиновников и судей даже без установления факта преступления, если стоимость имеющихся у них активов не объясняется официальными доходами и нет доказательств законного приобретения такой собственности. В России этот инструмент применяется избирательно, указал ранее "Кавказскому узлу" адвокат Тимур Филиппов. 

Автор: "Кавказский узел"

