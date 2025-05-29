Работа журналистов Abzas Media отмечена премией European Press Prize

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Серия репортажей "Бакинский след", начатая журналистами Abzas Media и продолженная их европейскими коллегами под руководством Forbidden Stories, получила специальную премию European Press Prize 2025.

Как писал "Кавказский узел", после ареста журналистов Abzas Media в ноябре 2023 года международная сеть журналистов Forbidden Stories заявила, что продолжит начатое ими расследование о коррупции в высших эшелонах власти Азербайджана.

Шесть сотрудников интернет-издания Abzas Media - Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы, Мохаммед Кекалов, Наргиз Абсаламова, Хафиз Бабалы и Эльнара Гасымова были арестованы по обвинению в контрабанде валюты из-за найденных в редакции 40 тысяч евро, позднее был арестован также экономист Фарид Мехрализаде. Впоследствии фигурантам дела были предъявлены новые обвинения в экономических преступлениях по семи статьям УК Азербайджана. На заседании суда в Баку 20 мая прокурор запросил для сотрудников Abzas Media от 11 до 12 лет лишения свободы.

Церемония вручения премии European Press Prize 2025 состоялась 28 мая в Италии. Премия European Press Prize вручается в пяти номинациях и отдельно каждый год оргкомитет присуждает специальную премию за особые достижения. Именно эту премию получил проект Abzas Media и Forbidden Stories "Бакинский след" (The Baku Connection).

"Бакинский след" - серия расследовательских репортажей о коррупции, нарушениях прав человека и других злоупотреблениях властей в Азербайджане. После ареста журналистов Abzas Media их работу продолжили под руководством Forbidden Stories 40 журналистов из 15 европейских СМИ.

Представляя победителей, организаторы премии назвали 2025 год "сложным для независимых СМИ". В проекте "Бакинский след" они отметили слаженное сотрудничество авторов и журналистскую солидарность. "Журналисты по всей Европе продолжают расследовать коррупцию в Азербайджане после того, как журналисты там были заключены в тюрьму", - говорится в публикации на сайте EPP.

Сумма премии составляет 10 тысяч евро, эти деньги победители могут потратить на личный журналистский проект.

"Сегодня наши мысли с журналистами, которые все еще находятся за решеткой. Эта награда посвящается им", - заявила журналистская сеть Forbidden Stories, комментируя присуждение премии в соцсети X.

Кому были посвящены громкие антикоррупционные расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана".

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