Украинец осужден на Кубани по делу о минировании составов с горючим

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Краснодарский краевой суд приговорил к длительному сроку заключения гражданина Украины Игоря Борисенко, признав его виновным в попытке диверсии.

Согласно версии обвинения, Борисенко, живший в Нижнем Новгороде, в июле 2024 года согласился собрать самодельные взрывные устройства, чтобы подорвать два грузовых состава с дизельным топливом на железной дороге. За компонентами для бомб он съездил в Москву, в августе взрывные устройства были готовы, а 7 сентября 2024 года обвиняемый установил их в ниши крепления вагонов-цистерн разных составов на железнодорожной станции "Зелецино" в Кстовском районе Нижегородской области.

Согласно приговору, Борисенко через некоторое время пытался привести взрывные устройства в действие телефонными звонками, но бомбы к тому моменту уже были найдены и обезврежены - одну сняли с поезда на станции "Туапсе-Сортировочная" в Туапсе, другую - на станции Ярославль-Главный. Впоследствии Игорь Борисенко был задержан сотрудниками кубанского управления ФСБ.

"Пунктом назначения состава с заложенным взрывным устройством был морской терминал Туапсе, где должна была осуществиться выгрузка горюче-смазочных материалов объемом 65 тонн", - говорится в сообщении Объединенной пресс-службы судов Краснодарского края от 14 января.

Суд указал, что подрыв цистерны на территории терминала должен был повлечь “подрыв экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации”: он “мог привести к прекращению железнодорожных перевозок”, повреждению объектов топливно-энергетического комплекса и инфраструктуры морского порта Туапсе.

Борисенко приговорен к 15 годам строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме и штрафу в размере 1 млн рублей. Пресс-служба суда не уточнила, признал ли он себя виновным.

Прокуратура Краснодарского края, в свою очередь, уточнила, что суд конфисковал в доход государства имущество осужденного, “использованное при совершении преступлений”. О каком именно имуществе идет речь, в ведомстве не пояснили. Приговор был вынесен еще 22 декабря 2025 года, но в законную силу пока не вступил, указано в публикации официального Telegram-канала прокуратуры от 14 января.