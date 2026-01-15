Украинец осужден на Кубани по делу о минировании составов с горючим
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Краснодарский краевой суд приговорил к длительному сроку заключения гражданина Украины Игоря Борисенко, признав его виновным в попытке диверсии.
Согласно версии обвинения, Борисенко, живший в Нижнем Новгороде, в июле 2024 года согласился собрать самодельные взрывные устройства, чтобы подорвать два грузовых состава с дизельным топливом на железной дороге. За компонентами для бомб он съездил в Москву, в августе взрывные устройства были готовы, а 7 сентября 2024 года обвиняемый установил их в ниши крепления вагонов-цистерн разных составов на железнодорожной станции "Зелецино" в Кстовском районе Нижегородской области.
Согласно приговору, Борисенко через некоторое время пытался привести взрывные устройства в действие телефонными звонками, но бомбы к тому моменту уже были найдены и обезврежены - одну сняли с поезда на станции "Туапсе-Сортировочная" в Туапсе, другую - на станции Ярославль-Главный. Впоследствии Игорь Борисенко был задержан сотрудниками кубанского управления ФСБ.
"Пунктом назначения состава с заложенным взрывным устройством был морской терминал Туапсе, где должна была осуществиться выгрузка горюче-смазочных материалов объемом 65 тонн", - говорится в сообщении Объединенной пресс-службы судов Краснодарского края от 14 января.
Суд указал, что подрыв цистерны на территории терминала должен был повлечь “подрыв экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации”: он “мог привести к прекращению железнодорожных перевозок”, повреждению объектов топливно-энергетического комплекса и инфраструктуры морского порта Туапсе.
Борисенко приговорен к 15 годам строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме и штрафу в размере 1 млн рублей. Пресс-служба суда не уточнила, признал ли он себя виновным.
Прокуратура Краснодарского края, в свою очередь, уточнила, что суд конфисковал в доход государства имущество осужденного, “использованное при совершении преступлений”. О каком именно имуществе идет речь, в ведомстве не пояснили. Приговор был вынесен еще 22 декабря 2025 года, но в законную силу пока не вступил, указано в публикации официального Telegram-канала прокуратуры от 14 января.
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.