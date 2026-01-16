Военный из Ингушетии убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Гапур Джимханов убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине убитыми там официально признаны не менее 178 бойцов из Ингушетии.

Как писал "Кавказский узел", к 12 декабря были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 177 бойцов из Ингушетии, в том числе сообщалось об убитом Султане Хашегульгове.

О гибели Гапура Джимханова в военной операции отчитался филиал фонда "Защитники Отечества" по Республике Ингушетия на странице во "ВКонтакте" в рамках адрессной помощи в получении положенных выплат супруге убитого.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 178 бойцов из Ингушетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

"Кавказский узел" также писал, что в конце сентября 2025 года из Назрани в зону боевых действий на Украине была отправлена первая группа интернационального батальона "Эрзи", созданного в Ингушетии по инициативе полпреда Путина Юрия Чайки. Присутствие в созданном в Ингушетии интернациональном батальоне "Эрзи" бойцов из других регионов, как и в группах, отправляющихся из Грозного, призвано продемонстрировать массовость решения отправиться на фронт, предположили аналитики.