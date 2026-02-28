ВККС разрешила возбудить уголовное дело против судьи из Ингушетии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Высшая квалификационная коллегия судей разрешила следователям возбудить уголовное дело в отношении судьи Магасского районного суда Ингушетии Гамида Мурзабекова.

В пресс-релизе на сайте ВККС говорится, что коллегия удовлетворила представление председателя Следкома России о даче согласия на возбуждение уголовного дела. Мурзабекову вменяется совершение преступлений по части 1 статьи 305 УК РФ.

Мурзабекову вменяется два эпизода вынесения заведомо неправосудных решений, которые привели к тому, что коммерческая организация была освобождена от административной ответственности. Упомянутые судебные акты были отменены судом кассационной инстанции, информирует "Интерфакс".

Ранее "Кавказский узел" писал, что ВККС в тот же день разрешила уголовное преследование бывшего судьи из Хасавюрта Султана Азизова, который после отставки отправился в зону боевых действий по контракту.