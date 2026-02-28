ВККС разрешила возбудить уголовное дело против судьи из Ингушетии
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Высшая квалификационная коллегия судей разрешила следователям возбудить уголовное дело в отношении судьи Магасского районного суда Ингушетии Гамида Мурзабекова.
В пресс-релизе на сайте ВККС говорится, что коллегия удовлетворила представление председателя Следкома России о даче согласия на возбуждение уголовного дела. Мурзабекову вменяется совершение преступлений по части 1 статьи 305 УК РФ.
Мурзабекову вменяется два эпизода вынесения заведомо неправосудных решений, которые привели к тому, что коммерческая организация была освобождена от административной ответственности. Упомянутые судебные акты были отменены судом кассационной инстанции, информирует "Интерфакс".
Ранее "Кавказский узел" писал, что ВККС в тот же день разрешила уголовное преследование бывшего судьи из Хасавюрта Султана Азизова, который после отставки отправился в зону боевых действий по контракту.
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.