Калиматов отчитался о первой отправке ингушских "интернационалистов" на фронт

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Из Назрани в зону боевых действий на Украине отправлена первая группа интернационального батальона “Эрзи”, созданного в Ингушетии по инициативе полпреда Путина Юрия Чайки.

Как писал "Кавказский узел", власти Чечни регулярно отчитываются об отправке групп бойцов из республики в зону военных действий на Украине, последний такой отчет Рамзан Кадыров опубликовал 17 сентября. Ранее, 5 августа Кадыров заявил, что из Чечни на Украину было направлено более 61 тысячи комбатантов, в том числе более 22 тысяч добровольцев.

В каждом отчете об отправке очередной группы военных Кадыров рекламирует организованный им самим учебный центр в Гудермесе, где проводится подготовка добровольцев для отправки в зону военных действий и базируется спецназ "Ахмат". "Кавказский узел" подготовил справку "Чему учат в университете спецназа имени Путина в Чечне".

Махмад-Али Калиматов впервые отчитался о массовой организованной отправке бойцов из Ингушетии в зону боев на Украине. Это первая группа интернационального батальона “Эрзи”, созданного в августе по инициативе полпреда Путина на Северном Кавказе Юрия Чайки.

Новое подразделение, по словам Калиматова, “объединило добровольцев из разных регионов Северного Кавказа”, но ингушские бойцы “составляют основу нового интернационального формирования”. “Батальон укомплектован опытными военными специалистами”, - говорится в публикации официального Telegram-канала главы Ингушетии.

На коротком видео, которым проиллюстрирована отправка бойцов, видны несколько десятков мужчин в военной форме, в том числе немолодых, которые загружают камуфлированные рюкзаки в автобус без номеров.

Приветствовал и напутствовал группу перед отправкой на фронт первый вице-премьер Магомед Евлоев, отмечается в официальном канале правительства Ингушетии. В подобном формате об отправке на Украину бойцов отчитываются власти Чечни.

Численность отправленной группы в официальных сообщениях чиновников не названа. По данным издания “Фортанга”, их “более 50 человек”; продемонстрированный в видео пассажирский автобус обычно вмещает до 60 пассажиров.

