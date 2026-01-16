Суд на Кубани оштрафовал педагога из Дагестана за высказывания о русских
Советский районный суд Краснодара оштрафовал на 20 тысяч рублей Алигаджи Магомедова за оскорбительное высказывание в адрес русских людей. Магомедов в суде извинился за использование недопустимого выражения.
Как писал "Кавказский узел", пожилой уроженец Дагестана, работавший учителем в краснодарской школе, был обвинен в экстремизме и уволен с работы после высказываний о русских. Telegram-каналы опубликовали видео с его извинениями.
Советский районный суд Краснодара рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении Алигаджи Магомедова по признаку возбуждения ненависти либо вражды, а равно унижения человеческого достоинства, сообщила сегодня пресс-служба судов Краснодарского края в Telegram-канале.
По версии суда, Магомедов работал преподавателем в средней общеобразовательной школы № 61 Краснодара и во время урока в шестом классе оскорбительно высказался в адрес русских людей.
Во время судебного заседания было установлено, что Магомедов более 30 лет проработал учителем, имеет множество поощрений. Кроме того, он является участником боевых действий в Афганистане и Чечне и имеет боевые награды, в том числе медаль "За отвагу".
Сам Магомедов в суде пояснил, что "не хотел никого оскорбить". Педагог заявил, что использовал выражение как пример, "чтобы привести детей к порядку на уроке". Он признал, что произнес эту фразу, однако заметил, что она была неверно истолкована. Он искренне раскаялся и еще раз извинился за недопустимые слова.
Бывший педагог школы признан виновным. Приняв во внимание все обстоятельства, раскаяние, возраст, состояние здоровья и наличие наград у Магомедова, суд назначил ему в качестве наказания административный штраф в 20 тысяч рублей.
