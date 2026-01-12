Педагог из Дагестана уволен из краснодарской школы после высказывания о русских

Пожилой уроженец Дагестана, работавший учителем в краснодарской школе, обвинен в экстремизме и уволен с работы после высказываний о русских. Telegram-каналы опубликовали видео с его извинениями.

Как писал "Кавказский узел", силовики на Кубани давно используют принуждение к публичным извинениям в качестве дополнительного наказания для задержанных за административные правонарушения и уголовные преступления. Так, в ноябре подростка из Краснодара заставили перед камерой извиняться за плевок в полицейского, а в июле житель Новороссийска публично извинился за насмешки над фамилиями убитых на Украине военных. В марте краснодарский пауэрлифтер Владимир Ванян, задержанный после нецензурного высказывания о сотрудниках ФСБ в стриме, принес силовикам извинения и заявил, что "будет служить с оружием в руках на СВО".

С подачи главы Чечни Рамзана Кадырова практика публичных извинений вышла за пределы республики и распространилась на другие регионы России. Подробнее об этой практике можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". "Кавказский узел" также ведет "Хронику публичных извинений на Кавказе", а новости об очередных извинениях размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

Полицейские задержали 60-летнего учителя краснодарской школы, заподозрив его в возбуждении ненависти или вражды. Силовики заинтересовались педагогом после публикации в соцсети - в ней утверждалось, что мужчина "неподобающе себя ведет во время проведения занятий".

Учителя задержали сотрудники центра "Э". Автор публикации, после которой силовики начали проверку, утверждал, что учитель "унижал человеческое достоинство".

"Сотрудники ЦПЭ краевого главка в кратчайшие сроки установили мужчину, о котором сообщалось в материале. Им оказался 60-летний уроженец одной из соседних республик, проживающий на территории нашего края. Приезжий доставлен в полицию для разбирательства, он понесет наказание за возбуждение ненависти или вражды", - говорится в публикации официального Telegram-канала полиции Кубани.

Публикацией заинтересовались также сотрудники Следственного комитета: по его данным, учитель "допустил некорректные оскорбительные высказывания в адрес граждан Российской Федерации во время занятий". Краснодарские следователи начали проверку, доклад о ее результатах затребовали центральный аппарат СКР в Москве и лично Александр Бастрыкин, сообщила пресс-служба ведомства.

Власти Краснодара, в свою очередь, отчитались, что педагог уволен. "Учитель математики допустил нелицеприятные высказывания в адрес учащихся. В школе проводится педагогическое расследование. (...) Директор уже провела встречу с родителями", - сообщил Telegram-канал муниципального центра управления Краснодара.

Педагога заставили публично извиниться

Публикация ведомства сопровождается скриншотом публикации в Telegram-канале Z-блогера, депутата гордумы от партии "Новые люди" Сергея Климова. Он утверждает, что инцидент произошел в школе №61 в хуторе Ленина (входит в Карасунский внутригородской округ Краснодара) на уроке алгебры в шестом классе.

"Заткнись! Все говорят, что все русские - это свиньи!" - привел Климов слова учителя. При этом на приложенной им аудиозаписи, высказывание звучит иначе: "Русский - это свин, все говорят".

На записи педагог отчитывает учеников. "Спасибо, что признались, что вы - зоопарк", - говорит, в частности, он. Ученики во время урока шумят, кричат и смеются над педагогом. Учитель продолжает отчитывать ученика за поведение в классе. "Я тебе сказал, что этот мир о тебе думает. А ты не хочешь из этого выйти, видишь? Из этого говна не хотите выйти и не выйдете никогда", - говорит он.

Telegram-канал "Утренний юг" опубликовал видео с извинениями пожилого педагога, уточнив его имя и данные - уроженец Дагестана Алигаджи Магомедов. На записи задержанный мужчина мотивирует свои высказывания "эмоциональным всплеском".

"Я извиняюсь за эмоциональное свое высказывание относительно русского народа. Я очень извиняюсь и готов понести наказание согласно Уголовному кодексу", - говорит он.