Житель Новороссийска извинился за насмешки над фамилиями погибших на СВО военных

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Юноша из Новороссийска опубликовал в своем телеграм-канале видео, на котором он читает фамилии погибших в ходе СВО военных и смеется. После того, как это видео осудили пользователи, он принес извинения. Его пригласили в полицию для проведения профилактической беседы.

В Новороссийске 17-летнего местного жителя доставили на беседу в полицию после того, как в интернете появилось видео, на котором он публично насмехается над фамилиями погибших в ходе спецоперации военных.

Видео, на котором молодой человек смеется, называя фамилии погибших военных, сначала он опубликовал в своем телеграм-канале сам. Потом видео было удалено, однако на него уже обратили внимание полицейские.

В своем телеграм-канале "812чиназес" (209 подписчиков) 6 июля молодой человек извинился за свое видео. "Сделал я это по своей дурости и глупости", - отметил он. По его словам, он сам является волонтером, собирает средства на СВО, отправлял на фронт гуманитарную помощь в виде продуктов питания, а также генераторы, рации, телевизоры.

Юноша написал, что озвученные им фамилии "показались интересными", он озвучил их "без какого-либо другого смысла и ненависти или каких-либо оскорблений". Видео удалил "спустя два часа" "по своему желанию". "Никакой агрессии к моей родине (так как я родился в России) или участникам СВО я не имею", - написал он, добавив, что "вынужден подать в суд о защите чести и достоинства на тех, кто опубликовал пост".

В итоге юношу пригласили в подразделение по делам несовершеннолетних, где провели с ним профилактическую беседу, в которой также участвовали, по данным пресс-службы УВД России по Новороссийску, представители Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 5 июля административные протоколы за дискредитацию армии и мелкое хулиганство были составлены на уроженку Смоленской области, проживающую в Краснодаре, которая оскорбляла прохожих и высказывалась против российских военных.

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