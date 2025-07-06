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02:02, 6 июля 2025

Жительница Краснодара обвинена в дискредитации российской армии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Административные протоколы за дискредитацию армии и мелкое хулиганство составлены на уроженку Смоленской области, проживающую в Краснодаре, которая оскорбляла прохожих и высказывалась против российских военных.

В отношении 41-летней уроженки Смоленской области, которая временно проживает на съемной квартире в Музыкальном микрорайоне Краснодара, составлены административные протоколы.

Поводом для разбирательства полиции стало видео, получившее распространение в соцсетях, на котором некая гражданка, находясь в общественном месте, оскорбляла нецензурно прохожих и высказывала мнения, подпадающие под статью о дискредитации российской армии, пишут 5 июля "Краснодарские известия".

Управление МВД России по городу Краснодару опубликовало в своем телеграм-канале видео с извинениями, на котором женщина говорит: "Извиняюсь и осознаю всю неправомерность моих действий". Тем не менее протоколы, как утверждается, в ближайшее время будут переданы в суд.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 4 июля в Сочи оштрафовали уроженку Азербайджана за выкрикивание проукраинских лозунгов.

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Автор: "Кавказский узел"

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