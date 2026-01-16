×

20:18, 16 января 2026

Дошло до суда дело бывшего главы Дахадаевского района

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу бывшего главы Дахадаевского района Дагестана Джаруллы Омарова и четырех жителей республики.

Как писал "Кавказский узел", в январе 2025 года бывший глава Дахадаевского района Джарулла Омаров был задержан по подозрению в незаконном оформлении права аренды на четыре участка сельхозземель. 17 января он был арестован по делу о мошенничестве. В середине октября суд вопреки просьбе защиты продлил Омарову срок содержания под стражей. В ноябре были выявлены новые эпизоды при расследовании уголовного дела. 

В 2015-2016 годах чиновник незаконно переоформил на подконтрольное ему ООО "Лоза" право аренды четырех земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности республики. Участки общей площадью 1916 гектаров расположены на территории Дербентского и Каякентского районов республики, их стоимость оценена в 164 миллиона рублей, считает следствие.

По версии следователей, в период с 2014 по 2016 годы глава Дахадаевского района, действуя в составе организованной группы, незаконно приобрел право аренды на четыре земельных участка сельскохозяйственного назначения, находившихся в пользовании и владении муниципальных учреждений. Кроме того, он незаконно приобрел право собственности на восемь зданий, расположенных на этих участках, сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры Дагестана в Telegram-канале.

В результате муниципальные учреждения лишились права пользования и владения участками стоимостью около 180 млн рублей, а также права собственности на находящиеся там здания, уточнило ведомство.

Участники уголовного дела обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере и в злоупотреблении должностными полномочиями . Уголовное дело направлено для рассмотрения в Избербашский городской суд.

Напомним, Джарулла Омаров возглавлял Дахадаевский район с 2007 по 2022 год. 5 февраля 2022 года Кайтагский райсуд прекратил полномочия Омарова по иску главы республики Сергея Меликова. Иск был связан с тем, что запланированные на конец 2021 года выборы главы Дахадаевского района не состоялись. Депутаты районного собрания тогда перенесли их на год, и на этот период Омаров сохранил полномочия главы.

Омаров покинул должность лишь спустя несколько месяцев после решения суда, 6 июня 2022 года на сессии районного совета депутатов. Собрание депутатов муниципалитета присвоило ему звание "Почётный глава Дахадаевского района".

В 2015 году против Джаруллы Омарова возбуждали дело о злоупотреблении полномочиями. Следствие считало, что он причастен к подлогу документов и незаконной передаче квартир, предназначенных для переселенцев из ветхого и аварийного жилья. Тогда Советский райсуд Махачкалы удовлетворил жалобу адвоката Омарова и признал незаконным возбуждение уголовного дела.

В 2013 году местные жители пытались добиться отставки Омарова. Они заявляли о фальсификациях на выборах главы района и требовали новых, досрочных выборов.

Автор: "Кавказский узел"

