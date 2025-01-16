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15:43, 16 января 2025

Чиновник из Дагестана задержан по делу о мошенничестве

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Бывший глава Дахадаевского района Джарулла Омаров заподозрен в незаконном оформлении права аренды на четыре участка сельхозземель, он задержан.

Как писал "Кавказский узел", в 2015 году против Джаруллы Омарова возбуждалось дело о злоупотреблении должностными полномочиями. Следствие заподозрило,  что он причастен к подлогу документов и незаконной передаче квартир, предназначенных для переселенцев из ветхого и аварийного жилья. Но Советский райсуд Махачкалы удовлетворил жалобу адвоката главы Дахадаевского района Дагестана Джаруллы Омарова и признал незаконным возбуждение уголовного дела в отношении чиновника.

В 2013 году местные жители пытались добиться  отставки Джаруллы Омарова.. Они заявили о фальсификациях на выборах главы района и потребовали новых, досрочных выборов.

Уголовное дело о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ) расследуется в отношении бывшего главы Дахадаевского района, сообщило сегодня управление Следкома России по Дагестану.

По версии следствия, в 2015 - 2016 годах подозреваемый незаконно переоформил право аренды на подконтрольное ему юридическое лицо ООО «Лоза» на четыре земельных участка сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности Республики Дагестан, расположенных на территории Дербентского и Каякентского районов республики, общей площадью 1916 Га, стоимостью более 164 миллионов рублей.

Подозреваемый задержан, в ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения, указано в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Задержанный – Джарулла Омаров, возглавлявший район с 2007 по 2022 год, сообщило сегодня РИА "Новости" со ссылкой на данные правоохранительных органов.

5 февраля 2022 года Кайтагский районный суд прекратил полномочия главы Дахадаевского района Джаруллы Омарова. Тем самым суд удовлетворил административное исковое заявление главы республики Сергея Меликова об этом, сообщила "Молодежка". Заявление главы республики было связано с тем, что запланированные на конец 2021 года выборы главы Дахадаевского района не состоялись. Депутаты районного собрания тогда перенесли их на год, и на этот период полномочия главы сохранил действующий руководитель муниципалитета Джарулла Омаров.

Однако покинул должность Омаров лишь спустя несколько месяцев. 6 июня 2022 года на сессии районного совета депутатов Омаров сложил свои полномочия. Собрание депутатов муниципалитета присвоило звание «Почётный глава Дахадаевского района», сообщил в тот же день "Черновик".

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Автор: "Кавказский узел"

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