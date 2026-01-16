Власти отчитались об очистке 3 тысяч километров берега от мазута

В рамках ликвидации последствий разлива мазута близ Анапы очищены три тысячи километров побережья, в том числе повторно. В работах принимают участие 793 человека, сообщил зампред правительства России.

Как писал "Кавказский узел", 6 января оперштаб Кубани отчитался об участии в уборке сетей, отметив, что новых выбросов мазута не зафиксировано. 8 января волонтеры штаба "Дельфины" сообщили, что в районе Тузлы большое количество выброшенного мусора, а также старые и новые выбросы мазута. В реабилитационный центр "Жемчужная" продолжают поступать испачканные в свежем мазуте птицы, хотя официально о выбросах мазута не сообщалось.

Виталий Савельев провел заседание правкомиссии по ликвидации последствий ЧС в Керченском проливе. С начала работ очищено более 3 тысяч километров береговой линии, в том числе повторно, сообщило сегодня правительство России.

Собрано более 185 тысяч тонн загрязненного песка и грунта. Утилизировано специализированными организациями или направлено в хозяйственный оборот более 171 тысячи тонн отходов.

На заседании также озвучено число участников ликвидации последствий аварии. "Сводная группировка сил и средств, задействованных в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, составляет 793 человека и 195 единиц техники", - указано в сообщении.

Напомним, 15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

