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04:12, 31 января 2025

Военный из Краснодарского края убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Александр Сергейчик из хутора Чекон в Анапском районе убит на Украине. С начала российской операции на Украине официально признаны убитыми там не менее 649 бойцов из Краснодарского края.

Как сообщал "Кавказский узел", к 30 января власти официально признали убитыми на Украине не менее 2785 бойцов из СКФО и 2965 из ЮФО, в том числе как минимум 648 - из Краснодарского края. 

Имя очередного военного с Кубани, убитого на Украине, назвала администрация Первомайского сельского округа в Анапском районе. 32-летний Александр Сергейчик был похоронен в родном хуторе Чекон. 

Сергейчик, отслуживший срочную службу в армии после школы, отправился в зону боевых действий добровольцем в марте 2024 года, был убит 8 января 2025 года, говорится в публикации на странице муниципалитета “ВКонтакте”. 

Таким образом, официально признаны убитыми в СВО не менее 649 бойцов из Краснодарского края.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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Автор: "Кавказский узел"

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