Житель Ростовской области ранен в результате атаки дронов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силы противовоздушной обороны отразили воздушную атаку в Новошахтинске и Родионово-Несветайском районе Ростовской области. Есть пострадавшие.

Как писал "Кавказский узел", во время атаки беспилотника 14 августа получили повреждения 33 жилых дома в Ростове-на-Дону. По данным на первую половину дня 15 августа число пострадавших составило 15 человек, состояние четверых оценивается как средней тяжести.

По данным Минобороны России, с 22.55 мск 15 августа до полуночи дежурными средствами ПВО над Ростовской областью были сбиты четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом ведомство сообщило в своем телеграм-канале.

Врио губернатора региона Юрий Слюсарь уточнил, что в хуторе Тельман Родионово-Несветайского района из-за атаки БПЛА повреждена кровля и несущая стена частного дома.

"Ранения получил проживающий там мужчина. С переломом он доставлен в центральную райбольницу, где ему оказана медицинская помощь", - написал он в 1.48 мск в своем телеграм-канале.

Отметим, что военные минувшей ночью отразили воздушную атаку в Ставропольском крае. Беспилотники пытались атаковать промышленную зону города Невинномысска. На месте падения БПЛА горит стерня.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.