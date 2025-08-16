×

Лента новостей
06:35, 16 августа 2025

Житель Ростовской области ранен в результате атаки дронов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силы противовоздушной обороны отразили воздушную атаку в Новошахтинске и Родионово-Несветайском районе Ростовской области. Есть пострадавшие.

Как писал "Кавказский узел", во время атаки беспилотника 14 августа получили повреждения 33 жилых дома в Ростове-на-Дону. По данным на первую половину дня 15 августа число пострадавших составило 15 человек, состояние четверых оценивается как средней тяжести

По данным Минобороны России, с 22.55 мск 15 августа до полуночи дежурными средствами ПВО над Ростовской областью были сбиты четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом ведомство сообщило в своем телеграм-канале.

Врио губернатора региона Юрий Слюсарь уточнил, что в хуторе Тельман Родионово-Несветайского района из-за атаки БПЛА повреждена кровля и несущая стена частного дома.

"Ранения получил проживающий там мужчина. С переломом он доставлен в центральную райбольницу, где ему оказана медицинская помощь", - написал он в 1.48 мск в своем телеграм-канале.

Отметим, что военные минувшей ночью отразили воздушную атаку в Ставропольском крае. Беспилотники пытались атаковать промышленную зону города Невинномысска. На месте падения БПЛА горит стерня.

Автор: "Кавказский узел"

Последствия атаки БПЛА в Ростове-на-Дону. Телеграм-канал Юрия Слюсаря. https://t.me/Yuri_Slusar/2657
