Девять бойцов из Дагестана убиты на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Администрация Махачкалы назвала имена девяти военнослужащих, убитых в боевых действиях. С начала российской операции на Украине чиновники официально назвали имена не менее 1514 убитых военных из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 14 августа власти и силовики признали убитыми в военной операции на Украине не менее 1505 бойцов из Дагестана.

Исполняющий полномочия главы Махачкалы Джамбулат Салавов сегодня передал посмертные награды родственникам убитых на Украине военных. В их числе были названы Сулейман Гаджиев, Амин Бобиев, Шамиль Газиев, Хаджимурад Омаров, Мурад Абдуразаков, Герей Меджидов, Артем Абдулаев, Гелани Карчигаев и Салаудин Курбанов.

Все перечисленные махачкалинцы посмертно награждены орденами Мужества, говорится в сообщении официального Telegram-канала мэрии.

Таким образом, чиновники публично назвали имена как минимум 1514 военных из Дагестана, убитых на украинском фронте. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.