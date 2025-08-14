×

23:57, 14 августа 2025

Военный из Дагестана убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Имаммухаммад Саидов из Гумбетовского района убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине чиновники официально назвали имена не менее 1505 убитых военных из Дагестана. 

Как писал "Кавказский узел", к 14 августа власти и силовики признали убитыми в военной операции на Украине не менее 1504 бойцов из Дагестана.

Имя еще одного убитого на Украине военного из Дагестана назвал глава Гумбетовского района республики. Убитый - Имаммухаммад Саидов из села Килятль, сообщил чиновник. 

Имаммухаммад Саидов отправился в зону боевых действий “добровольцем”, отмечается в сообщении официального Telegram-канала муниципалитета.

Таким образом, чиновники публично назвали имена как минимум 1504 военных из Дагестана, убитых на украинском фронте. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Автор: "Кавказский узел"

