19:57, 15 августа 2025

Суд в Ереване продлил срок ареста архиепископа Аджапаяна

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На первом заседании по делу предстоятеля Ширакской епархии Микаела Аджапаяна суд отклонил ходатайство защиты о его освобождении и продлил обвиняемому в призывах к захвату власти срок содержания под стражей. 

Как писал "Кавказский узел", 27 июня силовики задержали предстоятеля Ширакской епархии Микаела Аджапаяна (также упоминается в СМИ как Микаэл Аджапахян), добровольно пришедшего в Следственный комитет. Ему предъявлено обвинение в призывах к захвату власти, предусматривающее от двух до пяти лет лишения свободы. Архиепископ отверг обвинение, суд арестовал его на два месяца. 5 августа дело Аджапаяна было передано в суд

Утром 27 июня силовики провели в здании Ширакской епархии обыск, при этом адвокату Аджапаяна запретили присутствовать при обыске. Архиепископ, находившийся в Эчмиадзине, заявил о готовности поехать с прибывшими туда силовиками, но толпа окружила автомобиль и помешала задержать его. После этого Аджапаян решил отправиться в Ереван и явиться в Следственный комитет. Подробнее о деле Аджапаяна и других политических оппонентов действующей власти рассказывается в справке "Кавказского узла" "Главное о политических арестах в Армении летом 2025 года". 

В Ереване сегодня состоялось первое судебное заседание по делу предстоятеля Ширакской епархии, архиепископа Микаела Аджапаяна. Защита ходатайствовала об освобождении подсудимого, но суд отклонил ходатайство, продлив арест Аджапаяна на 10 дней, передает информагентство “Новости Армения”. 

Сам Аджапаян воспринял это решение суда спокойно, заявив журналистам, что у него “все хорошо”. При этом он дал понять, что ожидал такого решения. “Правосудия в Армении нет… Это неправосудие”, - сказал он. 

“Я не боюсь тюрьмы, я просто стыжусь за свою страну, за свою государственность, которой служил 50 лет”, - цитирует слова Аджапаяна после заседания Armenia Today. 

Адвокат Ерем Саргсян заявил, что Католикосу всех армян Гарегину II не разрешили навестить Микаела Аджапаяна в следственном изоляторе. По словам адвоката, законных оснований для такого отказа не было, поскольку встреча главы ААЦ с архиепископом никак не могла помешать следствию.

Один из защитников архиепископа просил передать дело в суд первой инстанции Ширакской области, но судья отказалась удовлетворить это ходатайство. Рассмотрение ходатайства о приостановлении уголовного преследования архиепископа суд отложил. Следующие заседания по делу Аджапаяна назначены на 18, 19, 21 и 25 августа, передает News.am. 

Автор: "Кавказский узел"

