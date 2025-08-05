Дело архиепископа Аджапаяна дошло до суда

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Прокуратура утвердила обвинительное заключение предстоятелю Ширакской епархии Микаелу Аджапаяну по дело о призывах к захвату власти. Дело передано в суд.

Как писал "Кавказский узел", 27 июня силовики задержали предстоятеля Ширакской епархии Микаела Аджапаяна (также упоминается в СМИ как Микаэл Аджапахян), добровольно пришедшего в Следственный комитет. Ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 422 Уголовного кодекса, предусматривающей от двух до пяти лет лишения свободы. Архиепископ отверг обвинение. Суд арестовал его на два месяца

Утром 27 июня силовики провели в здании Ширакской епархии обыск, при этом адвокату Аджапаяна запретили присутствовать при обыске. Архиепископ, находившийся в Эчмиадзине, заявил о готовности поехать с прибывшими туда силовиками, но толпа окружила автомобиль и помешала задержать его. После этого Аджапаян принял решение отправиться в Ереван и явиться в Следственный комитет.

Дело предстоятеля Ширакской епархии, архиепископа Микаэла Аджапаяна передано судье Армине Меликсетян, сообщило сегодня агентство News.AM.

Ранее прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении архиепископа Аджапаяна и направила дело в суд.

Согласно обвинительному заключению, архиепископ Аджапаян обвиняется в том, что, имея духовный сан архиепископа и являясь предстоятелем Ширакской епархии Армянской Апостольской Святой Церкви, регулярно выступая с публичными выступлениями в средствах массовой информации, имея большое число последователей и, следовательно, имея значительную возможность своими словами направлять поведение членов общества, не соглашаясь с позициями правительства Армении по вопросам внутренней и внешней политики, используя средства массовой информации, информационно-коммуникационные технологии, 3 февраля 2024 года, а затем 21 июня 2025 года в интервью представителям СМИ публично призывал к захвату власти, говорится в сообщении.

Напомним, 25 июня силовики провели более 90 обысков по делу о подготовке захвата власти в Армении. По решению суда под стражу заключены лидер движения "Священная борьба" архиепископ Баграт Галстанян и еще 14 человек. Днем ранее, 24 июня, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о предотвращении государственного переворота и опубликовал документ с текстом предполагаемого плана оппозиции по его отстранению от власти.

Баграт Галстанян в 2024 году возглавил движение "Тавуш во имя родины" (позднее получившее название "Священная борьба"), протестовавшее против передачи приграничных территорий Азербайджану. Архиепископ Микаел Аджапахян в мае того же года участвовал в протестном шествии жителей Ширакской области, которые требовали остановить делимитацию границы.

Противостояние между властями Армении и Армянской Апостольской церковью усилилось в 2020 году на фоне 44-дневной карабахской войны и стремления властей наладить отношения с Турцией. Оно обострилось в конце мая 2025 года, когда Пашинян выступил с публичной критикой в адрес Армянской апостольской церкви и ее представителей и призвал избрать нового католикоса всех армян.