Военный из Северной Осетии убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Александр Сумский из Моздокского района убит в зоне боевых действий на Украине. С февраля 2022 года власти официально назвали имена как минимум 474 убитых там бойцов из Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", к 14 августа чиновники и силовики публично признали убитыми в зоне военных действий на Украине не менее 473 военнослужащих из Северной Осетии.

Имя очередного убитого на Украине военного из Северной Осетии назвала сегодня администрация Моздокского района республики. Александр Сумский убит в возрасте 37 лет.

Похороны убитого назначены на 16 августа, Сумский будет похоронен в станице Терской, сообщил официальный Telegram-канал муниципалитета.

Таким образом, официально признаны убитыми на Украине не менее 474 бойцов из Северной Осетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

