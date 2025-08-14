Боец из Северной Осетии убит в военной операции

Таймураз Сатубалов убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 473 бойца из Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", к 14 августа чиновники и силовики публично признали убитыми в зоне военных действий на Украине не менее 472 бойцов из Северной Осетии.

Таймураз Сатубалов убит в зоне военной операции на Украине, сообщила сегодня в своем Telegram-канале администрация Моздокского района, отчитываясь о прошедших в селе Кизляр похоронах бойца.