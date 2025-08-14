×

Кавказский узел

RU EN
Главная   /   Лента новостей
12:44, 14 августа 2025

Боец из Северной Осетии убит в военной операции

Военнослужащий. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная при помощи программы Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Таймураз Сатубалов убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 473 бойца из Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", к 14 августа чиновники и силовики публично признали убитыми в зоне военных действий на Украине  не менее 472 бойцов из Северной Осетии. 

Таймураз Сатубалов убит в зоне военной операции на Украине, сообщила сегодня в своем Telegram-канале администрация Моздокского района, отчитываясь о прошедших в селе Кизляр похоронах бойца.

Таким образом, официально признаны убитыми в зоне военных действий на Украине не менее 473 бойцов из Северной Осетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Автор: "Кавказский узел"

