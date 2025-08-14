Мобилизованный из Северной Осетии убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Георгий Дзагоев из Правобережного района убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти официально назвали имена как минимум 472 убитых комбатантов из Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", к 7 августа чиновники и силовики публично признали убитыми в зоне военных действий на Украине более 7150 военнослужащих с юга России, в том числе 471 – из Северной Осетии.

33-летний уроженец Грузии Георгий Дзагоев, с двухлетнего возраста живший в селе Хумалаг в Северной Осетии, был убит в зоне боевых действий на Украине в июле 2025 года, у него остались две дочери, сообщила 13 августа администрация Правобережного района.

Дзагоев был мобилизован в 2023 году. К этому времени он уже имел статус ветерана боевых действий: в 2008 году, когда Дзагоева призвали на срочную службу, он побывал в “горячих точках”, говорится в сообщении официального Telegram-канала муниципалитета.

Таким образом, официально признаны убитыми в зоне военных действий на Украине не менее 472 бойцов из Северной Осетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

