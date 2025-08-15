×

23:56, 15 августа 2025

Демонтированы выступающие части затонувших в Черном море танкеров с мазутом

Затонувший танкер. Фото: Минприроды России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Фрагменты затонувших в Керченском проливе танкеров “Волгонефть-212” и “Волгонефть-239” избавлены от выступающих частей корпусов, что позволит упростить установку защитных куполов.

Как писал "Кавказский узел", на демонтаж отдельных частей танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", герметизацию затонувших частей, проектирование защитных куполов, обследование и мониторинг загрязнения моря нефтепродуктами федеральные власти к началу июня выделили почти 10 млрд рублей. 

Танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" будут подняты из воды в 2026 году после полной откачки мазута под защитными куполами (коффердамами). На первом этапе с танкеров срежут выступающие элементы конструкций и поднимут их на поверхность. Затем фрагменты танкеров локализуют при помощи коффердамов на глубине до 20 метров, после чего откачают мазут и поднимут на поверхность части судов и сами защитные конструкции, пояснил Минтранс.

Специалисты удалили выступающие части корпусов с фрагментов танкеров, затонувших в Керченском проливе, подготовив их для установки коффердамов, сообщила сегодня пресс-служба правительства России. 

Общая длина удаленных частей составила 287 метров. “Демонтаж обеспечил снижение высоты конструкций корпусов судов и минимизацию количества выступающих элементов судовых систем и палубного оборудования”, - говорится в сообщении.

Три затонувших фрагмента сейчас стабильно лежат на дне, демонтированные части закреплены на их палубах, утечек нефтепродуктов не зафиксировано. В порту Новороссийска уже завершается укрупненная сборка металлоконструкций для трех коффердамов, которыми накроют затонувшие фрагменты. Ранее в июле специалисты завершили демонтаж надстройки затонувших частей танкеров. 

Несмотря на последствия экокатастрофы, Краснодарский край в первом полугодии 2025 года занял второе место по количеству турпоездок по России, уступив только Москве. За шесть месяцев было совершено 6 млн туристических поездок в столицу и 4,4 млн поездок на Кубань, отмечает со ссылкой на данные правительства РБК.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе, что привело к катастрофическим экологическим последствиям. Мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

Подробности аварии можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе". Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

Автор: "Кавказский узел"

Показать больше