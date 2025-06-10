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10:57, 10 июня 2025

Почти 10 миллиардов рублей выделили федеральные власти на ликвидацию последствий разлива мазута

Керченский пролив. 10 июня 2025 г. Скриншот видео https://t.me/opershtab23/13612

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

1,4 миллиарда рублей  в дополнение к ранее выделенным 8,5 миллиарда будут направлены Росморречфлоту на мониторинг загрязнения моря нефтепродуктами, обследование  и герметизацию затонувших частей танкеров. 

Как писал "Кавказский узел", из резервного фонда правительства выделено дополнительно 7,5 миллиарда рублей на подготовку к подъему двух танкеров с мазутом, затонувших недалеко от побережья Краснодарского края. 30 апреля правительство выделило Росморречфлоту более миллиарда рублей на проектирование защитных куполов и демонтаж отдельных частей танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239".

Танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" будут подняты из воды в 2026 году после полной откачки мазута под защитными куполами (коффердамами). На первом этапе с танкеров срежут выступающие элементы конструкций и поднимут их на поверхность. Затем фрагменты танкеров локализуют при помощи коффердамов на глубине до 20 метров, после чего откачают мазут и поднимут на поверхность части судов и сами защитные конструкции, пояснил Минтранс.

Правительство РФ дополнительно выделило более 1,4 миллиарда рублей на ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. Об этом подписано соответствующее распоряжение.

"Из резервного фонда правительства выделено более 1,4 млрд рублей на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации, связанной с разливом нефтепродуктов в результате крушения танкеров в Керченском проливе 15 декабря 2024 года", - цитирует сегодня сообщение пресс-службы Кабмина ТАСС.

Выделенные средства будут направлены Росморречфлоту на мониторинг загрязнения водной среды нефтепродуктами, локализацию и ликвидацию такого загрязнения. Также за счет федерального финансирования будет проведено обследование затонувших фрагментов судов с целью определения мест возможных выходов оставшихся там нефтепродуктов. Такие места будут герметизироваться.

Крушение танкеров в Керченском проливе. 15 декабря 2025 г. Фото: МЧС РФ
15:00 04.04.2025
Ущерб от крушения танкеров в Керченском проливе оценен в 84,9 миллиарда
Ведомственные комиссии завершили расследование причин крушения в Керченском проливе танкеров с мазутом. Экологический ущерб от разлива нефтепродуктов оценен почти в 85 миллиардов рублей.

Ранее на ликвидацию разлива нефтепродуктов в результате крушения танкеров в Керченском проливе 15 декабря 2024 года из резервного фонда было выделено более 8,5 млрд рублей, указано в сообщении. 

Напомним, власти Кубани пообещали, что курортный сезон состоится вопреки ограничениям на посещение 141 пляжа Анапы и девяти пляжей Темрюкского района, которые Роспотребнадзор признал непригодными для купания. К 7 мая на этих пляжах установлены таблички о запрете купания, там курсируют патрули с громкоговорителями.

В случае благоприятной погоды очистка пляжей будет окончена в июне, заявили 18 мая представители властей.

Ранее туроператоры констатировали, что после экокатастрофы интерес туристов к отдыху в Анапе заметно снизился. При этом санатории потеряли небольшой процент заявок, так как для их гостей состояние берега не главный критерий.

Мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе, что привело к катастрофическим экологическим последствиям. Подробности можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе". Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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Автор: "Кавказский узел"

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Мазут на пляже. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop Разлив мазута в Керченском проливе

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