Главная   /   Лента новостей
18:08, 16 августа 2025

Самолеты отправились на запасные аэродромы из-за ограничений в аэропортах юга России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Аэропорты Волгограда, Астрахани, Владикавказа и Грозного закрывались сегодня на несколько часов, на запасные аэродромы отправлено пять самолетов. Власти Северной Осетии, Дагестана, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии информировали о введении и отмене режима опасности атаки беспилотников.

Как писал "Кавказский узел", около полуночи силы противовоздушной обороны отразили воздушную атаку в Новошахтинске и Родионово-Несветайском районах. Один местный житель пострадал. Также атаке подвергся Миллеровский район Ростовской области. На Ставрополье беспилотники пытались атаковать промышленную зону города Невинномысска, на месте падения БПЛА загорелась стерня. Минобороны отчиталось, что утром сбито 23 БПЛА, в том числе 20 над регионами юга России и Азовским морем.

Сегодня днем в целях безопасности полет вводились ограничения в ряде аэропортов юга России. Так, представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале сообщал, что сегодня днем вводились ограничения В аэропортах Астрахани и Волгограда, Владикавказа и Грозного. 

В Волгограде запрет полетов продолжался около часа и 40 минут, за это время на запасной аэродром ушли два самолета. Во Владикавказе и Грозном выпуск и прием бортов из аэропортов ограничивался почти на три часа, за это время на запасные аэродромы ушли по одному самолету, летевшему в эти города. Дольше всего ограничения продлились в аэропорту Астрахани, почти шесть часов, за это время также на запасной аэродром отправлен один самолет.

Власти Северной Осетии, Дагестана, Карачаево-Черкесии  и Кабардино-Балкарии информировали о введении и отмене режима опасности атаки беспилотников.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

