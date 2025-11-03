Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 7850

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Не менее 3904 бойцов из СКФО и 3953 из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

Как писал "Кавказский узел", к 28 октября представители властей и силовых ведомств официально признали убитыми в военной операции как минимум 7800 бойцов с юга России: не менее 3857 бойцов из СКФО и 3943 из ЮФО.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен в рамках действующих законов и на основании данных, озвученных чиновниками - от губернатора до главы села, а также представителями силовых структур.

По данным "Кавказского узла", к 3 ноября представители властей и силовых ведомств официально признали убитыми в военной операции не менее 7800 бойцов с юга России: 3904 - из СКФО и 3953- из ЮФО.

Больше всего убитых по-прежнему приходится на Дагестан - 1652. Также подтверждена смерть 832 бойцов из Ставропольского края, 498 - из Северной Осетии, 334 - из Кабардино-Балкарии 1 , 250 - из Чечни 2 , 174 - из Карачаево-Черкесии и столько же из Ингушетии.

Среди регионов ЮФО наибольшее число убитых (1454) приходится на Волгоградскую область. Также признаны убитыми 784 бойца из Краснодарского края, 758 - из Ростовской области, 637 - из Астраханской области, 184 - из Калмыкии и 127 - из Адыгеи.

Отметим, что реальные потери среди северокавказских силовиков могут быть значительно выше официально признанных. Эта ситуация характерна для всех регионов СКФО, но особенно актуальна для Чечни. Кадыров в феврале 2023 года призвал руководителей регионов не разглашать число убитых. "Не понимаю, когда руководители регионов трубят о количестве погибших в СВО. У меня вопрос: для чего? Пишут все в мельчайших подробностях и деталях... Не надо манипулировать на теме наших героев, писать, что в таком-то регионе погибло столько-то, а в другом - столько", - заявил он.

Напомним, первым из представителей властей о том, что в зоне СВО убит российский военный, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов. 26 февраля 2022 года он рассказал, что на Украине убит офицер Нурмагомед Гаджимагомедов.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов, в том числе из Краснодарского края.