23 беспилотника сбиты ночью в южных регионах России

Средства противовоздушной обороны за ночь перехватили 29 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 23 их них над регионами ЮФО, СКФО и Азовским морем.

Как писал "Кавказский узел", около полуночи силы противовоздушной обороны отразили воздушную атаку в Новошахтинске и Родионово-Несветайском районах. Один местный житель пострадал. Также атаке подвергся Миллеровский район Ростовской области. На Ставрополье беспилотники пытались атаковать промышленную зону города Невинномысска, на месте падения БПЛА загорелась стерня.

По данным Министерства обороны России, в течение прошедшей ночи с 00.00 до 03.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 29 беспилотников. Десять дронов сбили над территорией Ростовской области, девять – над Ставропольем, один - над Краснодарским краем.

Еще три БПЛА обезврежены над акваторией Азовского моря. Также беспилотники были сбиты в Курской, Белгородской и Брянской областях, сообщает ведомство в своем телеграм-канале.

Напомним, что во время атаки беспилотника 14 августа получили повреждения 33 жилых дома в Ростове-на-Дону. По данным на первую половину дня 15 августа число пострадавших составило 15 человек, состояние четверых оценивается как средней тяжести.

