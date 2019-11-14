Чеченские бюджетники рассказали о разнарядках на вступление в "Единую Россию"

14 ноября 2019, 13:19

Сотрудников школ и больниц под угрозой увольнений вынуждают написать заявления о вступлении в партию власти, сообщили работники бюджетных организаций Чечни. Эти жалобы озвучены после назначения Магомеда Даудова секретарем реготделения "Единой России", указали местные жители. Рамзан Кадыров объявил сообщения бюджетников слухами и привел в качестве примера беспартийного главу Минздрава Чечни.

Как писал "Кавказский узел", спикер парламента Чечни Магомед Даудов 25 октября был назначен и. о. секретаря реготделения "Единой России".

7 ноября на партийной конференции в Грозном Даудов был избран секретарем реготделения, на тайном голосовании все 168 делегатов конференции поддержали его кандидатуру, сообщил 8 ноября корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник аппарата главы и правительства Чечни.

Руководитель одной из школ в Грозном 13 ноября раздал подчиненным бланки заявлений о вступлении в "Единую Россию" и потребовал их заполнить, сообщила сегодня корреспонденту "Кавказского узла" педагог Марина. "Всем пришлось их заполнить, плюс еще надо приложить копию документов. Пояснили, что это обязательно... У меня родственница работает в администрации, у них такая же ситуация", - рассказала грозненка.

От педагогов потребовали привлечь и родителей учеников, уточнила преподаватель Лариса. "Мало того, что всем учителям и персоналу пришлось писать заявления о вступлении в партию «Единая Россия», так еще надо по одному родителю от каждого класса к этому привлечь. Мама одной из девочек, что у меня в родительском комитете, согласилась предоставить свои данные", - сообщила жительница Грозного корреспонденту "Кавказского узла".

Требование написать заявление на вступление в "Единую Россию" сопровождалось угрозой увольнения, рассказал на условиях анонимности учитель из Грозного. "У меня вышел небольшой спор с руководством по этому поводу. Я сказал, что не могу вступить в «Единую Россию», на что начальство ответило, что в таком случае надо будет искать другое место работы. Я пояснил, что уже состою в другой партии. Тогда мне сказали, чтобы нашел кого-то другого, кто вступит в партию, потому что все выделенные на школу анкеты должны быть заполнены. Договорился со своим знакомым, чтобы он меня в этом деле заменил", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" педагог.

С требованиями заполнить бланки заявлений столкнулись и сотрудники грозненской больницы, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" медработник Малика. "Писать заявления должны все – врачи, санитарки. Мы все в недоумении. Зачем вдруг понадобилась такая массовая мобилизация в ряды «Единой России»?", - сказала она.

По данным сотрудницы одной из школ Грозного, к ним поступило 150 анкет для работников школы и родителей учащихся. "Заполняли заявления на вступление в "Единую Россию". Прислали 150 штук на школу. Для всех наших учителей, еще и для родителей учеников", - привело 13 ноября ее слова "Кавказ.Реалии". По данным издания, бюджетникам не объясняют, зачем их массово записывают в "Единую Россию".

Сообщения о требованиях к бюджетникам вступать в партию власти появились после назначения спикера парламента Чечни Магомеда Даудова секретарем реготделения «Единой России», указал сотрудник одной из НПО Чечни Аслан.

Он также обратил внимание, что информация от бюджетников о принуждении вступать в "Единую Россию" поступает на фоне отчетов чиновников о высоком уровне доверия в Чечне к Владимиру Путину и Рамзану Кадырову.

12 ноября глава администрации главы Чечни Галас Таймасханов отчитался Рамзану Кадырову об итогах прошедшего в Москве семинара на тему внутренней политики регионов России. По его словам, Чечня заняла первое место по эффективности внутренней политики, а также "лидирует по ряду ключевых показателей", в том числе по уровню доверия к президенту страны и главе республики.

Аналогичную версию высказал местный активист Ислам. "Массовка эта, видимо, понадобилась для того чтобы продемонстрировать федеральному центру свои возможности. Плюс выделиться на фоне других регионов, а заодно подтвердить озвученные на днях данные о крайне высоком уровне доверия к Путину и Кадырову у населения Чечни", - сказал Ислам корреспонденту "Кавказского узла".

Власти Чечни назвали сообщения о жалобах бюджетников "вбросом"

Рамзан Кадыров назвал "слухами" сообщения о принуждении бюджетников к вступлению в партию власти. В связи с этим он поинтересовался у главы Минздрава республики Эльхана Сулейманова и его заместителя Лечи Бичуева, являются ли они членами "Единой России". Оба ответили отрицательно, сообщило сегодня ИА "Грозный-информ".

"Я не являюсь членом партии. И сейчас я задумался об этом, назло тем, кто так пишет. Нас никто не заставлял, это будет нашим собственным решением", - приводит агентство слова Эльхана Сулейманова.

"Таким образом, в очередной раз Рамзан Кадыров показал, что информация о принуждении бюджетников республики вступить в ряды вышеуказанной партии не соответствуют действительности – это очередной вброс либеральных представителей СМИ", - пишет агентство.

Напомним, бюджетники в Чечне неоднократно сообщали, что под угрозой увольнения вынуждены посещать организованные властями мероприятия, такие, как спортивные матчи, праздничные митинги или субботники.

Принятая в Чечне практика принуждения к посещению мероприятий ущемляет права людей, но федеральный центр не реагирует на это из-за особого статуса Рамзана Кадырова и его хороших отношений с Владимиром Путиным, сказал ранее "Кавказскому узлу" на условиях анонимности чеченский политолог. У властей Чечни "куда больше рычагов воздействия" на нежелающих посещать мероприятия, чем в среднем по России, уточнил ранее профессор Ставропольского госуниверситета, конфликтолог Юрий Ефимов.

Новости о нарушениях прав человека в Чечне, о нападках Рамзана Кадырова на оппозицию, а также о его борьбе с инакомыслящими "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".