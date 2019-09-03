Чеченские бюджетники пожаловались на рост числа принудительных мероприятий

03 сентября 2019, 18:11

Работники бюджетных организаций и ведомств рассказали "Кавказскому узлу" о трех-четырех митингах, матчах и субботниках, которые они вынуждены были посетить за месяц под угрозой увольнения. Федеральный центр не возражает против применения админресурса в Чечне, поскольку это общероссийская практика, а у Рамзана Кадырова особые отношения с Владимиром Путиным, указали политологи.

В минувшие выходные администрация Грозного привлекла бюджетников к субботникам и просмотру матча "Ахмат" - "Тамбов" на стадионе, рассказал работник одного из местных предприятий, Хамзат. "Выходные дни у нас, можно сказать, прошли в рабочей обстановке. Мэрия объявила субботники, мы занимались очисткой территории [предприятия] и отведенного нам за ее пределами участка. Плюс еще в субботу вечером группу сотрудников на футбол отправили. Недовольство, конечно же, присутствует, но протестовать бессмысленно. Сразу же предлагают писать заявление и увольняться по собственному желанию", - рассказал грозненец корреспонденту "Кавказского узла".

31 августа грозненский "Ахмат" в домашнем матче восьмого тура Российской премьер-лиги сыграл со счетом 1:1 с клубом "Тамбов". Грозненцам удалось сравнять счет лишь в самом конце матча - на 92-й минуте гол забил Бернард Бериша. Фонд Кадырова наградил его за это автомобилем. Дорогой подарок вызвал недоумение болельщиков.

"В субботу у нас днем был субботник, а вечером еще пришлось на футбол ехать. Обычно на территории [предприятия] все вместе занимаемся уборкой мусора, а на закрепленные территории ездим по очереди. То же самое и с футболом: организовали своеобразное дежурство, чтобы постоянно одни и те же не были вынуждены ездить. Я на футбол вместо коллеги поехал - у него какие-то проблемы возникли, мы друг друга всегда подменяем при необходимости", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" другой бюджетник, Мансур.

Работники бюджетных организаций, которых 31 августа обязали посетить игру "Ахмата" с "Тамбовом", рассказали, что смогли покинуть стадион до начала матча, отметившись у контролера. Некоторые жители Чечни, равнодушные к футболу, убедили знакомых сходить на игру вместо них.

Он отметил, что за месяц был вынужден принять участие в четырех организованных властями мероприятиях: митинге по случаю Дня росссийского флага 22 августа, субботнике 31 августа и просмотре футбольных матчей на "Ахмат арене" 11 и 31 августа. "Все зависит от того, насколько часто организуются мероприятия. Меньше мероприятий в месяц - значит, меньше приходится участвовать, больше - значит, больше. Обычно один-два раза приходится бывать. Зимой футбольных матчей не проводится, субботников почти что не бывает, разве что митинги. Так что перерыв получается достаточно большой. Это весной-осенью нас напрягают", - резюмировал Мансур.

В митинге по случаю Дня государственного флага России, несмотря на рабочий день, приняли участие несколько тысяч грозненцев. Присутствие на акции было обязательным, сообщили сотрудники бюджетных предприятий. Некоторые из них сочли мероприятие поводом отвлечься от рабочих будней.

Бюджетник Хамзат указал корреспонденту "Кавказского узла", что наиболее обременительно посещать митинги. "Участвовать в субботниках, болеть за наших на матчах, митинговать – это уже стало частью нашей работы. Я за этот месяц был на митинге, футболе, в субботнике поучаствовать пришлось. Футбол мне нравится, так что с этим проблем не испытываю. Был на матчах «Ахмата» с «Оренбургом», «Спартаком» и «Тамбовом», что у нас прошли 4, 11 и 31 августа. В двух случаях вместо друзей ездил, они за это обещали меня подменить при необходимости. Еще приемлемо - немного от работы отвлечься на субботнике, но вот митинги особо не уважаю. Дежурные фразы чиновников, махание флагами или хождение с транспарантом не по мне. Но ничего не поделаешь, приходится мириться и с этим. Мне до пенсии всего несколько лет осталось, вот и терплю", - рассказал грозненец.

Субботники по очистке и благоустройству территорий прошли и в школах чеченской столицы, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" учительница Мадина. "Последняя неделя перед учебным годом, так что работаем без выходных, практически. В классах где-то что-то надо доделать, на территории порядок навести, и тому подобное. А тут еще добавилась уборка закрепленной территории. У нас это отрезок проходящей рядом трассы, с обочинами. Вчера там мусор убирали, траву, бордюры чистили. Хорошо, что 2 сентября не было занятий, а только классные часы - эти субботники все время отняли", - отметила она.

В администрации чеченской столицы подтвердили проведение субботников по очистке городских улиц и территорий организаций и ведомств. "Субботники организованы в конце минувшей недели для санитарной очистки города. В них принимают участие работники городской и районных администраций, ведомств, городских организаций и предприятий. Для этого выделено необходимое количество специальной техники", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник городской администрации.

Политологи объяснили молчание Москвы об использовании админресурса в Чечне

Применение админресурса – обычное явление в Чечне; то, что федеральный центр никак не реагирует на очевидное ущемление прав человека при использовании бюджетников в различных мероприятиях, обусловлено особым статусом Кадырова и его добрыми отношениями с президентом Владимиром Путиным, считает чеченский политолог, попросивший не указывать его имени. "Сегодняшняя Россия в плане свобод и прав человека вышла на уровень средневековых государств. В стране действует фаворитизм, и первым вассалом у царя значится Кадыров, у которого с Путиным особые отношения. Глава государства его жалует, закрывая глаза на законы. Это делается потому, что с виду в Чечне все хорошо – республика отстроена, все блестит и сверкает. А то, что за этим скрывается, никого не волнует. Если же заглянуть за кулису, то мы увидим жесткое ущемление прав человека. Местный житель не имеет никаких прав – будь то судья, военнослужащий. В Чечне есть только один человек – Рамзан Кадыров", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" политолог.

В свою очередь, местные власти свободно и не боясь используют админресурс, поскольку это поощряется Кадыровым, полагает политолог. "Были жалобы. Но все заканчивалось тем, что в худшем случае человек пропадал, в лучшем – извинялся", - указал он.

Админресурс применяется не только в Чечне, но и во всех остальных регионах России, где с помощью бюджетников местные власти решают как свои, так и федеральные задачи: убирают улицы, митингуют в поддержку власти, участвуют в фальсификации выборов, заявил профессор Ставропольского госуниверситета, конфликтолог Юрий Ефимов. "Это не чеченское ноу-хау. Работники бюджетных сфер занимаются пиаром власти, уборкой, митингами и выборами по всей стране. Другое дело, что в Чечне привлечение бюджетников имеет другие формы", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Юрий Ефимов. Он отметил, что у чеченских властей куда больше рычагов воздействия на нежелающих посещать мероприятия, чем в среднем по России.

Адвокат указал на способ добиться справедливости

Заставлять бюджетников участвовать в субботниках и посещать футбольные матчи незаконно, поскольку соответствующие требования не прописаны в трудовых договорах, отметил адвокат Евгений Черноусов. "Это нарушение трудового договора. У работодателя нет оснований требовать от сотрудников их свободное время тратить по его указанию. В связи с этим я призываю пострадавших обращаться в суд", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Черноусов. Он оговорил, что, "учитывая чеченские реалии", вряд ли местные суды придадут жалобе значение. Черноусов не исключил, что такую жалобу вообще не примут в производство. Обращение в федеральные ведомства и суды также ничего не даст, так как жалоба будет «спущена» в нижестоящие органы в Чечню, сказал адвокат.

Он указал, что у жалобщика могут возникнуть проблемы с работодателем. "В таком случае я советую обращаться в СМИ для привлечения общественного внимания, для огласки ситуации. Федеральному центру очень не нравится, когда происходят подобные скандалы, а Кадырову совсем не хочется терять авторитет в глазах Путина. Так что скандал закончится в пользу жалующегося. Оптимально, чтобы жалоба была коллективная, а поведение работодателя было записано на видео", - посоветовал Черноусов.