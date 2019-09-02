Бюджетники в Чечне назвали способы уклониться от роли болельщиков "Ахмата"

02 сентября 2019, 10:37

Работники бюджетных организаций, которых 31 августа обязали посетить игру "Ахмата" с "Тамбовом", рассказали, что смогли покинуть стадион до начала матча, отметившись у контролера. Некоторые жители Чечни, равнодушные к футболу, убедили знакомых сходить на игру вместо них.

Как писал "Кавказский узел", 31 августа грозненский "Ахмат" в домашнем матче восьмого тура Российской премьер-лиги сезона 2019/20 сыграл со счетом 1:1 с клубом "Тамбов". Игру, которая началась в 19.00 мск и завершилась в 20.50 мск, посетили 8743 зрителя, сообщила РПЛ. Хозяевам удалось сравнять счет лишь в самом конце матча - на 92-й минуте гол забил Бернард Бериша.

На "Кавказском узле" опубликована справка о клубе "Ахмат", который до 2017 года носил название "Терек" и был переименован в честь отца Рамзана Кадырова. Подробнее о переименовании клуба можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Наше имя — "Ахмат": как Кадыров переименовал "Терек".

Сотрудников образовательных учреждений обязали посетить матч между "Ахматом" и "Тамбовом", рассказали корреспонденту "Кавказского узла" педагоги.

"Мы от своей школы были на матче болельщиками. В Грозный и обратно нас школьным микроавтобусом возили, правда, деньги пришлось собрать, чтобы заправить транспорт. Сбор был к 18.30 мск, на месте контролер зафиксировал число участников, а потом отправили в сектор, что нам отвели", - рассказал работник одной из школ Грозненского района Ахмад.

По его словам, некоторые из жителей Грозного еще до начала игры покинули стадион, отметившись у контролеров. "У нас такой возможности не было, потому что надо было ждать свой транспорт, вот до конца игры и просидели", - сказал Ахмад.

Работница грозненской школы Малика подтвердила, что требование поехать на матч поступило всем ее коллегам. "Приказано было ехать всем. Но я на футбол не поехала - попросила сына соседки поехать, у нас не возбраняется кого-то нанимать вместо себя в таких случаях", - рассказала женщина.

Сотрудник бюджетного предприятия Мансур рассказал, что вместе с двумя знакомыми сразу после отметки у контролера покинул стадион и уехал домой. "Кому футбол интересен, тот остался. У нас желания не было. Пока охрана вход не перекрыла, мы ушли", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Мансур подтвердил, что от организации требовалось отправить на матч "определенное количество людей". "Несогласных сейчас в принципе уже нет. Нас всех у стадиона переписал представитель департамента, потом список передали другому контролеру. Такая вот отработанная система", - сказал грозненец.

Посещение стадиона под угрозой увольнений практикуется только в Чечне

Напомним, что отказ от посещения футбольных матчей, по словам жителей Чечни, грозит бюджетникам увольнением, а студентам – отчислением из вузов. В республике существует негласная система принуждения к посещению матчей "Ахмата", подтвердил ранее чеченский писатель Ризван Ибрагимов.

"Принуждение под угрозой увольнения к участию в митингах, матчах "Ахмата" и других мероприятиях, где требуются массы людей, является обычной практикой. Знаю об этом, поскольку жертвами такого принуждения были члены моей семьи и знакомые", - рассказал писатель.

О практике принуждения к посещению матчей "Ахмата" сообщил ранее и глава "Ассамблеи народов Кавказа" Руслан Кутаев. Матчи обязаны посещать работники всех бюджетных организаций, не исключая школы, больницы и суды, сказал он. "Многие считают, что жаловаться на это бесполезно. Люди опасаются, что из-за этого их могут выкинуть с работы, а может быть, и строже наказать", - рассказал "Кавказскому узлу" Руслан Кутаев.

Привлечение бюджетников и студентов в качестве болельщиков практикуется только в Чечне, сообщил ранее "Кавказскому узлу" спортивный обозреватель радио "Эхо Москвы" Алексей Дурново. "Кроме Чечни, я других таких случаев в России не знаю", - рассказал он после того, как жители Чечни пожаловались на принуждение к посещению футбольного матча в первый день мусульманского праздника Курбан-байрам.

Отметим, что бюджетники и студенты в Чечне неоднократно сообщали о принудительном участии и в других организованных властями акциях. Так, 7 августа власти Аргуна провели общегородской субботник, участие в котором было, по словам местных жителей, строго обязательным. Субботники с участием бюджетников широко практикуются в Чечне даже в тех сферах, где они не очень эффективны, обратил внимание адвокат Абусупьян Гайтаев. При этом, по словам юриста, принуждение к субботнику не предусмотрено Трудовым кодексом.