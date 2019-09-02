Дорогой подарок футболисту "Ахмата" вызвал недоумение у болельщиков

02 сентября 2019, 12:10

Полузащитник "Ахмата" Бернард Бериша, который сравнял счет на последних минутах матча с "Тамбовом", получил в подарок от фонда Кадырова иномарку. Игрок поощрен не за победу, а за отсутствие поражения в матче, обратили внимание пользователи Instagram.

Как писал "Кавказский узел", 31 августа грозненский "Ахмат" в домашнем матче восьмого тура Российской премьер-лиги сыграл со счетом 1:1 с клубом "Тамбов". Грозненцам удалось сравнять счет лишь в самом конце матча - на 92-й минуте гол забил Бернард Бериша.

По итогам восьми туров грозненский клуб занимает 12-е место в турнирной таблице, имея в своем активе восемь очков. В матче седьмого тура 25 августа "Ахмат" уступил ЦСКА со счетом 0:3, 17 августа в матче с петербургским "Зенитом" сыграл вничью со счетом 0:0. 11 августа в матче пятого тура футболисты "Ахмата" проиграли московскому "Спартаку" со счетом 3:1.

После матча между командами "Ахмат" и "Тамбов" полузащитник Бернард Бериша получил в подарок от генерального спонсора клуба, фонда имени Ахмата Кадырова, автомобиль Hyundai Solaris, сообщила 1 сентября пресс-служба клуба.

"В субботней игре Бериша отметился красивым голом в самой концовке игры. Ключи от автомобиля Берише вручил президент ФК "Ахмат" Магомед Даудов", - говорится в сообщении, размещенном на странице клуба в Instagram.

Некоторые пользователи соцсети назвали подарок заслуженным. "Заслужил", - написал, в частности, yusup_gunaev_95.

Другие пользователи обратили внимание на то, что Бериша получил подарок не за победу "Ахмата", а за то, что клуб избежал поражения. "Молодец, заслужил, не хватает только побед команды", - сыронизировал eldiev95_. "Гол забил, машину получил", - прокомментировал elbrauss.

"Сыграть в ничью с дебютантом это как победа). Человек делал своё дело, это его работа", - написал пользователь с ником "_plant".

"Что ещё нужно, какой стимул, какая мотивация нужна ещё для нашей команды, если отличившихся игроков награждают машинами, а не как в других футбольных клубах - медалями и грамотами!!!" – эмоционально высказался khamzat0.95.

"Скажите как есть: мы, налогоплательщики и бизнесмены, у которых забирают деньги и отправляют в фонд, подарили ему эту машину! Невольно. Спасибо нам", - написал identification_error.

Все бюджетники Чечни ежемесячно обязаны переводить на благотворительность около 10% своих доходов, говорится в справке "Кавказского узла" "Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха".

О практике дарить спортсменам и артистам автомобили от фонда Кадырова "Кавказский узел" писал и ранее. Так, в феврале отец и тренер дагестанского бойца Хабиба Нурмагомедова получил от фонда Кадырова автомобиль Mercedes, за который поблагодарил главу Чечни.

Сам Хабиб Нурмагомедов после победы над Макгрегором получил от фонда Кадырова автомобиль Mercedes W222 стоимостью не менее шести миллионов рублей. Ключи от машины вручил ему Рамзан Кадыров. 14 октября 2018 года чемпион мира по боксу Артур Бетербиев получил в подарок от властей Чечни такой же автомобиль.

В конце декабря 2018 года и в начале января этого года два участника всероссийских конкурсов также получили автомобили Mercedes от фонда имени Кадырова. Жители дотационной республики тогда раскритиковали власти за такие дорогие подарки.

Игра "Ахмата" с "Тамбовом" вызвала нарекания болельщиков

Болельщики грозненского клуба раскритиковали игру команды в матче с "Тамбовом". "С такой игрой вы чемпионство еще лет 100 ждать должны", - посетовал, в частности, пользователь Instagram с ником assuevv в комментарии под сообщением пресс-службы клуба об итогах матча.

"С такой игрой мы во втором дивизионе будем играть. Купите игроков, которые действительно будут пахать", - согласился ralan_tsagaraev.

"Ахмат, начинать пора голы забивать... пора", - призвал пользователь i.rumma.

Последнюю победу "Ахмат" одержал 5 августа в матче четвертого тура чемпионата России "Ахмат", обыграв на своем поле клуб "Оренбург" со счетом 2:1.

На "Кавказском узле" опубликована справка о клубе "Ахмат", который до 2017 года носил название "Терек" и был переименован в честь отца Рамзана Кадырова. Подробнее о переименовании клуба можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Наше имя — "Ахмат": как Кадыров переименовал "Терек".