05 августа 2019, 22:30

"Ахмат" в домашнем матче обыграл "Оренбург"

Грозненский "Ахмат" победил ФК "Оренбург" в матче четвертого тура Российской премьер-лиги сезона 2019/20.

Поединок, состоявшийся сегодня на стадионе "Ахмат-Арена" в Грозном, начался в 20.00 и завершился в 21.51 мск со счетом 2:1. Его посетил 11721 зритель, указано в протоколе матча, опубликованном на сайте РПЛ.

Первыми забили хозяева: на 50-й минуте отличился Евгений Харин. Восстановить паритет удалось нападающему гостей Джордже Деспотовичу на 64-й минуте. Окончательный счет в матче через шесть минут установил вышедший на замену Одисе Роши.

После четырех туров грозненская команда заняла девятое место в турнирной таблице, набрав шесть очков. В следующем матче 11 августа "Ахмат" дома сыграет с московским "Спартаком". Встреча начнется в 21.30 мск. 

Как сообщал "Кавказский узел", грозненские бюджетники неоднократно жаловались на принудительное посещение матчей с участием "Ахмата".

Также "Кавказский узел" подготовил справку о футбольном клубе "Ахмат", названном в честь отца нынешнего руководителя Чечни, и материал "Наше имя — "Ахмат": как Кадыров переименовал "Терек"

Примечание:

"Болельщики высмеяли слова Кадырова о новом игроке "Ахмата", "Ахмат" обыграл "Крылья Советов" в Грозном", "Чеченские студенты пожаловались на принуждение посетить матч "Ахмата".

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