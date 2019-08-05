05 августа 2019, 22:30
"Ахмат" в домашнем матче обыграл "Оренбург"
Грозненский "Ахмат" победил ФК "Оренбург" в матче четвертого тура Российской премьер-лиги сезона 2019/20.
Поединок, состоявшийся сегодня на стадионе "Ахмат-Арена" в Грозном, начался в 20.00 и завершился в 21.51 мск со счетом 2:1. Его посетил 11721 зритель, указано в протоколе матча, опубликованном на сайте РПЛ.
Первыми забили хозяева: на 50-й минуте отличился Евгений Харин. Восстановить паритет удалось нападающему гостей Джордже Деспотовичу на 64-й минуте. Окончательный счет в матче через шесть минут установил вышедший на замену Одисе Роши.
После четырех туров грозненская команда заняла девятое место в турнирной таблице, набрав шесть очков. В следующем матче 11 августа "Ахмат" дома сыграет с московским "Спартаком". Встреча начнется в 21.30 мск.
Как сообщал
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