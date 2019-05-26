"Ахмат" обыграл "Ростов" в Грозном

26 мая 2019, 18:25

Матч заключительного тура Российской премьер-лиги между "Ахматом" и "Ростовом" завершился победой грозненского клуба со счетом 1:0. Грозненские бюджетники рассказали о принудительном посещении стадиона.

Бюджетники и студенты в Грозном не раз заявляли о принуждении к посещению футбольных матчей, субботников и других мероприятий. Блогер Тумсо Абдурахманов в апреле раскритиковал эту практику. Власти отреагировали на критику, и несколько матчей "Ахмата" в Грозном прошли без принуждения к посещению стадиона - вместо этого, людей агитировали поддержать команду на добровольных началах и зазывали на стадион розыгрышем призов.

Гол на 38-й минуте сегодняшней игры "Ахмата" с "Ростовом" забил нападающий "Ахмата" Аблай Мбенг. По итогам игры "Ахмат" поднялся на восьмую строчку турнирной таблицы РФПЛ с 42 баллами. У "Ростова" на счету 41 балл и девятое место в таблице. За игрой с трибун "Ахмат Арены" в Грозном наблюдали 8630 зрителей, следует из данных на сайте Российской премьер-лиги.

Перед игрой заключительного тура практика принуждения студентов и бюджетников к посещению футбольных матчей была возобновлена, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" жители Чечни. «Явка обязательная, контроль серьезный. Количество участников фиксирует представитель от министерства», - сообщил работник одного из грозненских предприятий Магомед.

«Мы уже пару лет как установили очередность посещений таких мероприятий, потому что надо от предприятия отправлять определенное количество людей. Сегодня на матч не собирался, поскольку был на прошлом, но друг попросил подменить, у него мать в больнице», - рассказал сотрудник бюджетной организации Салавди корреспонденту "Кавказского узла".

Власти Чечни вряд ли откажутся от "накатанной практики" принуждения к футбольным матчам, такой прогноз озвучил "Кавказскому узлу" глава Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев. "Властям не нравится критика, но я не думаю, что она может изменить их политику", - заявил Кутаев.