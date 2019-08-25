"Ахмат" уступил ЦСКА в выездном матче

25 августа 2019, 19:00

Грозненский "Ахмат" со счетом 0:3 проиграл сегодня московскому ЦСКА матч седьмого тура Российской премьер-лиги.

Как писал "Кавказский узел", 17 августа грозненский "Ахмат" в матче шестого тура Российской премьер-лиги сезона 2019/20 против петербургского "Зенита" сыграл вничью со счетом 0:0. Клуб занял десятое место в турнирной таблице чемпионата России с семью очками.

Матч седьмого тура между ЦСКА и "Ахматом", который начался сегодня в 16.30 мск на стадионе ЦСКА в Москве, завершился поражением "Ахмата" со счетом 0:3, информирует сайт Российской премьер-лиги.

В результате ЦСКА набрал 13 очков и поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице, а "Ахмат" с семью баллами занимает 12-е место, уточняет РИА "Новости".

На "Кавказском узле" опубликована справка о клубе "Ахмат", ранее носившем название "Терек" и в 2017 году переименованном в честь отца Рамзана Кадырова. Подробнее о переименовании клуба можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Наше имя — "Ахмат": как Кадыров переименовал "Терек".