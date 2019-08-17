17 августа 2019, 22:05

"Ахмат" в меньшинстве сыграл вничью против "Зенита"

Футболисты грозненского "Ахмата" сыграли вничью в матче шестого тура Российской премьер-лиги сезона 2019/20 против петербургского "Зенита".

Поединок, прошедший сегодня на "Газпром Арене", начался в 19.00 и закончился в 20.54 мск со счетом 0:0. На стадионе присутствовали 48 468 зрителей, говорится в протоколе матча, опубликованном на сайте РПЛ.

На седьмой минуте матча с поля был удален капитан "Ахмата" Ризван Уциев, однако численное преимущество не помогло лидерам чемпионата победить гостей. 

11 августа в Грозном футболисты "Ахмата" проиграли московскому "Спартаку" со счетом 3:1 в матче пятого тура РПЛ. Забивший гол игрок "Ахмата" Аблай Мбенге, который в течение двух минут получил две желтые карточки, был удален с поля на 77-й минуте.

"Ахмат" достоин похвалы за результат в Санкт-Петербурге, считает блогер "Кавказского узла" BERG...man Tbilisi. 

"У Рашида Рахимова (тренер ФК "Ахмат", - прим. "Кавказского узла") - хорошая, грамотно выстроенная команда", - написал он в своем блоге "Зенит - Ахмат, Тамбов - Краснодар: текст. трансляция. И обзор прошедших матчей шестого тура".

После шести игр "Ахмат" занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе семь очков. В следующем туре 25 августа грозненская команда на выезде сыграет с московским ЦСКА. Поединок начнется в 16.30 мск. 

Напомним, 14 августа Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал ФК "Ахмат" на 150 тысяч рублей за оскорбление арбитра по системе громкой связи во время матча против "Спартака". 

На "Кавказском узле" опубликована справка о футбольном клубе "Ахмат", ранее носившем название "Терек" и в 2017 году переименованном в честь отца Рамзана Кадырова. Подробнее о переименовании клуба можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Наше имя — "Ахмат": как Кадыров переименовал "Терек".

Примечание:

"Ахмат" обыграл "Ростов" в Грозном", "Власти Чечни отреагировали на огласку принудительной явки на матчи "Ахмата",  "Ахмат" в домашнем матче обыграл "Оренбург".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

18 августа 2019, 02:58

  • В Сочи после ливня затоплены центральные улицы

    Краткосрочный ливень, прошедший в Сочи, затопил центральные улицы, к некоторых местах вода доходила людям до пояса. Потопления возникают из-за плохо организованной системы ливневок и некачественного их обслуживания, полагают местные жители.

18 августа 2019, 01:59

18 августа 2019, 01:00

17 августа 2019, 23:59

17 августа 2019, 21:07

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Документы

Все документы

Архив новостей
Аналитика

Все статьи