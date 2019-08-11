"Ахмат" на своем поле проиграл московскому "Спартаку"

11 августа 2019, 23:59

Футболисты грозненского "Ахмата" проиграли московскому "Спартаку" в матче пятого тура Российской премьер-лиги сезона 2019/20.

Как писал "Кавказский узел", 5 августа "Ахмат" на своем поле победил ФК "Оренбург" в матче четвертого тура чемпионата России по футболу со счетом 2:1.

Поединок, состоявшийся сегодня на "Ахмат Арене" в Грозном, начался в 21.30 и завершился в 23.21 мск со счетом 3:1 в пользу гостей. На стадион пришли 17 832 зрителей, указано в протоколе матча, опубликованном на сайте РПЛ.

Первыми забили гости: на 32-й минуте отличился Зелимхан Бакаев. Он же удвоил преимущество москвичей в самом конце первого тайма. Третий гол за "Спартак" на счету нападающего Андре Шюррле.

Гол престижа в составе "Ахмата" на 75-й минуте забил Аблай Мбенге, который в течение двух минут получил две желтые карточки и был удален с поля на 77-й минуте, сообщил ТАСС.

После пяти матчей грозненский клуб занимает девятое место в турнирной таблице, имея в своем активе шесть очков.

В шестом туре чемпионата России "Ахмат" в Санкт-Петербурге встретится с действующим чемпионом и лидером текущего сезона "Зенитом", игра состоится 17 августа.

Напомним, г розненские бюджетники неоднократно жаловались на принудительное посещение матчей с участием "Ахмата".