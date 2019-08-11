Матч "Ахмат" - "Спартак". Фото: скриншот со страницы fcsm_official в Instagram https://www.instagram.com/p/B1CRCi0iJvK/

11 августа 2019, 23:59

"Ахмат" на своем поле проиграл московскому "Спартаку"

Футболисты грозненского "Ахмата" проиграли московскому "Спартаку" в матче пятого тура Российской премьер-лиги сезона 2019/20.

Как писал "Кавказский узел", 5 августа "Ахмат" на своем поле победил ФК "Оренбург" в матче четвертого тура чемпионата России по футболу со счетом 2:1. 

Поединок, состоявшийся сегодня на "Ахмат Арене" в Грозном, начался в 21.30 и завершился в 23.21 мск со счетом 3:1 в пользу гостей. На стадион пришли 17 832 зрителей, указано в протоколе матча, опубликованном на сайте РПЛ.

Первыми забили гости: на 32-й минуте отличился Зелимхан Бакаев. Он же удвоил преимущество москвичей в самом конце первого тайма. Третий гол за "Спартак" на счету нападающего Андре Шюррле.

Гол престижа в составе "Ахмата" на 75-й минуте забил Аблай Мбенге, который в течение двух минут получил две желтые карточки и был удален с поля на 77-й минуте, сообщил ТАСС. 

После пяти матчей грозненский клуб занимает девятое место в турнирной таблице, имея в своем активе шесть очков.

В шестом туре чемпионата России "Ахмат" в Санкт-Петербурге встретится с действующим чемпионом и лидером текущего сезона "Зенитом", игра состоится 17 августа.

Напомним, грозненские бюджетники неоднократно жаловались на принудительное посещение матчей с участием "Ахмата".

"Кавказский узел" подготовил справку о футбольном клубе "Ахмат", названном в честь отца нынешнего руководителя Чечни, и материал "Наше имя — "Ахмат": как Кадыров переименовал "Терек"

Примечание:

"Идея о переименовании Курчалоевского района продолжила тренд "ахматизации" Чечни", "Болельщики высмеяли слова Кадырова о новом игроке "Ахмата", "Ахмат" обыграл "Крылья Советов" в Грозном". 

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

12 августа 2019, 13:05

12 августа 2019, 12:04

  • Жители Чечни рассказали о росте цен на жертвенный скот

    Первый день праздника Курбан-байрам прошел в Чечне на фоне повышения цен на жертвенных животных. Массовые продажи скота для жертвоприношения начались лишь 11 августа, что привело к очередям на скотобойнях, рассказали местные жители.

12 августа 2019, 11:54

12 августа 2019, 10:55

12 августа 2019, 10:09

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Документы

Все документы

Архив новостей
Аналитика

Все статьи