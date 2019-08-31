Матч "Ахмат - "Тамбов". Скриншот со страницы pfctambov в Instagram https://www.instagram.com/pfctambov/?hl=ru

31 августа 2019, 21:57

"Ахмат" сыграл вничью в домашнем матче против "Тамбова"

Футболисты грозненского "Ахмата" сыграли вничью в матче восьмого тура Российской премьер-лиги сезона 2019/20 против ФК "Тамбов".

Поединок, состоявшийся сегодня на стадионе "Ахмат Арена", начался в 19.00 и завершился в 20.50 мск со счетом 1:1. Его посетили 8 743 зрителей, указано на сайте РПЛ. 

Первыми в матче забили гости: на 6-й минуте отличился Максим Осипенко. Хозяевам удалось сравнять счет лишь в самой концовке матча - на 92-й минуте забил Бернард Бериша.

По итогам восьми туров грозненский клуб занимает 12-е место в турнирной таблице, имея в своем активе восемь очков. В следующем туре "Ахмат" на выезде сыграет с "Ростовом".

На "Кавказском узле" опубликована справка о футбольном клубе "Ахмат", ранее носившем название "Терек" и в 2017 году переименованном в честь отца Рамзана Кадырова. Подробнее о переименовании клуба можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Наше имя — "Ахмат": как Кадыров переименовал "Терек".

Примечание:

"Ахмат" в меньшинстве сыграл вничью против "Зенита", "Ахмат" на своем поле проиграл московскому "Спартаку", "Ахмат" оштрафован за оскорбление арбитра на матче против "Спартака".

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