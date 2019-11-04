Власти собрали участников праздничного митинга в Грозном по разнарядке

04 ноября 2019, 15:50

Грозненские бюджетники и студенты пожаловались на вынужденное участие в митинге по случаю Дня народного единства. Согласно приказу главы администрации Чечни, каждое министерство должно было привести на митинг от 100 до 2500 человек. Руководство ведомств и вузов интересовало лишь количество людей, коллективы сами делегировали сотрудников на митинг, рассказали участники митинга.

В мероприятиях по случаю Дня народного единства приняли участие тысяча человек, включая сотрудников различных ведомств, работников районных администраций, предприятий и организаций Грозного, студенты, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель мэрии.

"Торжественный митинг прошел на центральной площади перед зданием мэрии. После завершения митинга для его участников был организован праздничный концерт, с участием известных исполнителей, ансамблей «Нохчо», «Башлам», хоровых капелл «Илли» и «Фирдавс», районных культурных центров. Праздник завершился народными гуляниями и танцами", - рассказали в городской администрации.

На митинге, в частности, выступили депутат Госдумы России Адам Делимханов, председатель парламента Чечни Магомед Даудов, сообщила "Чечня сегодня". На сайте главы Чечни сегодня появилось поздравление с Днем народного единства. "Мы и сегодня видим, как активно продолжаются попытки ослабить нашу страну, расшатать ее. В ход идут санкции и другие методы, цель которых одна - ввергнуть Россию в хаос, стравить народы, развалить страну. Но это бесполезные усилия. Российский народ, люди разных национальностей и конфессий, сплотились в единое целое вокруг нашего национального лидера, президента России Владимира Владимировича Путина", - говорится в поздравлении.

Грозненцы пожаловались на принудительное участие в митинге

Работник одного из грозненских предприятий Хамзат сообщил, что на митинг его отрядили вместе с 24 коллегами. "У нас уже давно заведено, что обязательные мероприятия - митинги, шествия, субботники, матчи - посещаем по очереди. Сегодня как раз была очередь моей группы. Взяли с собой флаги, транспаранты соответствующие, портреты Путина, Кадырова, и поехали в центр. Автобус оставили за несколько кварталов и пешком прошли на площадь. Людей было много - другие организации тоже своих послали на мероприятие. Видел еще там нескольких туристов. Люди просто случайно оказались здесь", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

"Мы на организованные мероприятия ходим, можно сказать, «вахтовым» методом, то есть по очереди. Вот за прошлый месяц у меня было две «вахты» - один субботник и один футбольный матч. В этом месяце пока что это первая «вахта». Будет какое-то следующее мероприятие - пойдут уже другие", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" другой бюджетник, Мансур.

Явку бюджетников из тех или иных организаций контролировал республиканский чиновник, сообщила сотрудница одного из предприятий ЖКХ в Грозном Луиза. "День сегодня нерабочий. Но нас вчера предупредили, что к 10 часам утра надо быть в центре города, для участия в митинге по случаю праздника Дня народного единства. Утром собрались на работе, откуда затем на «Газели» поехали в центр. Там от министерства был наблюдатель, который фиксировал, сколько человек от какой организации прибыло. Прошли на площадь через металлоискатели, охрана по всему периметру была. Уйти удалось лишь после завершения митинга. Кто хотел – остался посмотреть концерт. На улице сегодня довольно прохладно, так что оставшихся было мало, в основном молодежь", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Властям важно число явившихся на мероприятие, пофамильных списков нет, отметила сотрудница одного из техникумов Грозного Асет. "Нам заранее сообщили, сколько человек мы должны отправить на сегодняшний митинг. Плакаты, транспаранты и все остальное к каждому празднику у нас имеются. Поехали на двух микроавтобусах - один свой и один наняли за свои деньги. На площади отметились у ответственного из министерства, который записал у себя, сколько нас человек. Главное, чтобы было ровно столько людей, сколько указано обеспечить. Мы это сделали, а то у руководства возникли бы серьезные проблемы", - подчеркнула грозненка.

На вынужденное участие в митинге пожаловался и студент Аслан. "Надеялся сегодня личными вопросами заняться, поскольку день выходной, но пришлось поехать с друзьями на митинг. Методист предупредила, что участие обязательно, а если у кого нет возможности, чтобы прислал вместо себя кого-то другого. Все мои друзья и знакомые были заняты, поэтому пришлось помитинговать. Флаги выдали России и Чечни, потом еще транспаранты праздничные: «Когда мы едины, мы непобедимы», «В единстве наша сила» и тому подобное. Мне портрет Путина достался. Простояли там больше часа, пока руководство [республики] собралось, выступило с речами, после чего и начали все расходиться. Весь инвентарь сдали обратно и разъехались по домам", - рассказал грозненский студент корреспонденту "Кавказского узла".

Студенты почти никогда не отказываются от участия в таких мероприятиях, указал сотрудник одного из учреждений министерства образования Чечни Магомед. "От нашего министерства, как обычно, было больше всех людей – со всех вузов, техникумов, училищ студентов привезли. Обычно на каждое такое мероприятие нам сверху спускают разнарядку, где указывается необходимое количество людей. Больше привести можно, меньше никак. Мы студентов заранее предупреждаем, что к таким вопросам надо подходить ответственно - чтобы ни нам, ни себе проблем не создавали. Хорошо, что ребята понимают ситуацию. Отказников практически не бывает", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Власти разослали разнарядку о числе участников митинга

За две недели до Дня народного единства был утвержден план, в котором прописали число участников митинга в Грозном от каждого министерства. Согласно этому плану, Министерство образования Чечни должно было привести на митинг 2500 человек, остальные шесть министерств - от 100 до 200 участников. В таблице, опубликованной сегодня изданием "Кавказ. Реалии", указано, что должна нести в руках группа от каждого министерства. Так, представители Минобразования должны были взять по 20 портретов президента Владимира Путина, главы Чечни Рамзана Кадырова и его отца Ахмата Кадырова, 50 баннеров с лозунгами, 70 флагов России и столько же флагов Чечни.

Издание также опубликовало приказ чиновникам собрать людей на митинг и обеспечить их "праздничной символикой, изготовленной в соответствии с едиными требованиями фирменного стиля". Документ датирован 15 октября и подписан руководителем администрации главы Чечни Галасом Таймасхановым.

Участие в массовых мероприятиях обеспечивается посредством запугивания бюджетников

Напомним, что студенты и работники бюджетных организаций, которых обязали посетить 30 сентября матч грозненской команды "Ахмат", также рассказали о графиках посещения различных мероприятий. Жители Чечни утверждают, что вынуждены выполнять такие указания под страхом увольнения или отчисления.

Широко распространенная в Чечне практика принуждения посещать митинги, матчи и субботники ущемляет права человека, но федеральный центр никак не реагирует на это из-за особого статуса Рамзана Кадырова и его хороших отношений с Владимиром Путиным, считает чеченский политолог, попросивший не указывать его имени. У чеченских властей куда больше рычагов воздействия на не желающих посещать мероприятия, чем в среднем по России, отметил профессор Ставропольского госуниверситета, конфликтолог Юрий Ефимов.

"Это нарушение трудового договора. У работодателя нет оснований требовать от сотрудников их свободное время тратить по его указанию. В связи с этим я призываю пострадавших обращаться в суд", - сказал ранее корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Евгений Черноусов. Он оговорил, что, "учитывая чеченские реалии", вряд ли местные суды придадут жалобе значение.