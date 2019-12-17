Топовые чеченские паблики проигнорировали исчезновение Амаева

17 декабря 2019, 16:49

Осужденная за подготовку теракта уроженка Чечни Зара Муртазалиева призвала пользователей Facebook помочь найти ее родственника Майрбека Амаева, пропавшего в Грозном. Популярные чеченские Instagram-сообщества обошли молчанием исчезновение грозненца на фоне сообщений о происшествиях и отчетов о работе властей Чечни.

Как писал "Кавказский узел", житель Грозного Майрбек Амаев пропал в ночь на 14 декабря в центре Грозного. В полиции сообщили, что в списках задержанных Амаева нет. Жители Чечни и пользователи Instagram не исключили, что к исчезновению грозненца причастны силовики.

Призыв сообщить о местонахождении Амаева опубликовала 15 декабря в Facebook Зара Муртазалиева. "В ночь с 13 на 14 декабря пропал наш родственник... Камера наружного наблюдения зафиксировала, как в ночь с 13 на 14 декабря он садился в Ford Focus-2 "Яндекс-Такси" у ресторана "Японский дворик". С тех пор его никто не видел, не слышал. На работу он так и не вышел, домой не возвращался, телефон отключен. Любой, кто обладает какой-либо информацией, позвоните, пожалуйста", - говорится в публикации.

В 2005 году суд приговорил уроженку Чечни Зару Муртазалиеву к 8,5 года колонии, признав ее виновной в подготовке серии терактов в Москве. Ей было отказано в условно-досрочном освобождении, поскольку она не признала вину. Муртазалиева вышла на свободу 3 сентября 2012 года. В феврале 2012 года имя Муртазалиевой было включено в список политзаключенных, переданный организаторами митинга "За честные выборы" главе президентского Совета по правам человека Михаилу Федотову. В сентябре 2017 года жалоба Муртазалиевой на нарушение ее права на справедливое судебное разбирательство была передана в Большую палату ЕСПЧ. Сама Муртазалиева обратилась к властям Франции с просьбой предоставить убежище. Большая палата ЕСПЧ отклонила жалобу Муртазалиевой, сообщил 18 декабря 2018 года "Коммерсант".



По состоянию на 16.45 мск 17 декабря под постом Муртазалиевой размещено семь комментариев, из них два на русском языке. "Если машина зафиксирована, значит, можно по номеру установить водителя и так по цепочке выяснить хотя бы, где его таксист высадил, или куда забрали из него, нет? Стоит выяснить, где находится телефон. Сделать запрос на биллинг", - в частности, предложил 16 декабря пользователь с ником Жлвд Грв.

Пользователи Instagram обсудили версию о причастности силовиков к исчезновению Амаева

Под новостью об исчезновении Амаева, опубликованной на странице "Кавказского узла" в Instagram, размещено, по состоянию на 16.45 мск, 14 комментариев. Авторы некоторых из них поспорили о причастности силовиков к исчезновению грозненца.

"Чеченцы, которые пропадают в Чечне, [из-за] силовиков пропадают в основном", - указал, в частности, rino.acab. "Ну пока неизвестно, забрали его или нет... Но сразу подозревать тоже неправильно", - ответил dato_95reg. "Мне тоже кажется, [что Амаев в] подвалах", - высказал свою версию citizen_of_the_world.

Иную точку зрения выразил bakharagov_095. "Наверное соскочил куда-то под новый год", - написал он.

В Instagram-паблике "ЧП/Чечня", насчитывающем 87,8 тысячи подписчиков, сообщение об исчезновении Амаева с призывом помочь в его поисках опубликовано 16 декабря. К 16.45 мск 17 декабря публикация набрала 11,9 тысячи отметок "нравится", однако ни одного комментария под ней нет: администраторы паблика скрыли опубликованные комментарии и запретили добавление новых.

Администраторы семи популярных чеченских пабликов Instagram, насчитывающих от 18,6 тысячи до 315 тысяч подписчиков, по состоянию на 16.45 мск, не опубликовали ни сообщения об исчезновении Майрбека Амаева, ни репосты с призывами помочь в его поисках. При этом новости о других происшествиях в Чечне и публикации, комплиментарные по отношению к властям республики, в этих Instagram-сообществах размещаются ежедневно.

Отметим, что сообщения об исчезновениях людей в Чечне поступают реже по сравнению с периодом контртеррористической операции, формально отмененной в 2009 году. Однако снижение числа сообщений произошло на фоне выдавливания из региона независимых правозащитных организаций - таких, как ПЦ "Мемориал" и "Комитет против пыток".

"Кавказский узел" не может утверждать, действительно ли в республике снизилось количество случаев исчезновений людей или же местные жители разуверились в том, что можно получить помощь благодаря огласке. Однако близкие Амаева сообщили 16 декабря "Кавказскому узлу", что не рассчитывают на помощь правозащитников. "Что могут сделать правозащитники в такой ситуации? Им тоже правду вряд ли скажут", - пояснил "Кавказскому узлу" родственник Майрбека Амаева.

Даже те случаи исчезновений людей, которые получают огласку, остаются без пояснения судьбы пропавших. Так, следователи за два года после исчезновения 25-летнего певца Зелимхана Бакаева, который пропал в 2017 году в Грозном, не смогли установить его местонахождение.

Остается неизвестной и судьба 27 жителей Чечни, об исчезновении которых в 2017 году сообщила "Новая газета". По версии издания, они стали жертвами внесудебной казни. И президент России, и руководство Следственного комитета знакомы с информацией о внесудебной казни 27 жителей Чечни, но в России у этого дела перспектив нет, озвучил 23 июля свое мнение председатель "Комитета против пыток"​ Игорь Каляпин.