Жители Чечни сообщили об исчезновении родственника в Грозном

16 декабря 2019, 13:04

Грозненец Майрбек Амаев пропал в центре города, информации о нем нет третий день, сообщили родственники Амаева. Пользователи Instagram предположили, что он задержан силовиками.

Майрбек Амаев пропал в ночь на 14 декабря в центре Грозного, в районе бывшего Старого рынка, говорится в публикации в паблике "ЧП Чечня" в Instagram. Автор сообщения призвал ставить "лайки", чтобы сообщение увидело как можно больше людей. К 13.04 мск 16 декабря публикация собрала 6,4 тысячи "лайков" и 239 комментариев.

Полиция отказалась принять заявление об исчезновении Амаева

Близкие пропавшего пытались найти его в местных отделах полиции. "В отделах утверждали, что такого человека к ним не доставляли и что в списках задержанных его нет. Заявление об исчезновении в местном отделе полиции не взяли - говорят, что это возможно только через три дня. Мол, человек за это время может объявиться", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" один из родственников Майрбека Амаева.

По словам другого родственника молодого человека, в какие-либо правозащитные организации они пока не обращались. "Если не найдется в ближайшее время, то посмотрим. А так особого смысла куда-то обращаться я не вижу. Что могут сделать правозащитники в такой ситуации? Им тоже правду вряд ли скажут", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" мужчина, попросивший не указывать своего имени.

В МВД Чечни корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что не располагают данными об исчезновении Амаева. "Если пропавший не объявится в течение трех дней, то это уже основание для того, чтобы к поискам подключились правоохранительные органы", - пояснил сотрудник ведомства.

Амаев пропал после того, как уехал на машине "Яндекс.такси", сообщил в группе "ЧП Чечня" asi_amw. Пользователь Instagram amrivega раскритиковал работу силовиков. "Разве правоохранительные органы не способны по номеру узнать, какая переписка велась в мессенджерах с его телефона? Звонки, sms? Запрос в "Яндекс" по его аккаунту, [чтобы] узнать, какую машину он вызвал?" - написал он. "Когда им нужно, они за секунды распечатку берут... Видимо, не особо и надо", - ответила на это shastlivaya_devochka_.

Жители Чечни выдвинули версию о похищении силовиками

Некоторые комментаторы считают, что к исчезновению Амаева причастны сами силовики. "Как это, пропал взрослый человек в городе самого мирного региона - Чеченской республики? Ищите в подвалах у товарищей в погонах,100% там", - заявил smile.040. "Похищения, пытки, издевательства продолжаются", - прокомментировал borz.borz.yu.

23 июля в "Новой газете" была опубликована статья журналиста Елены Милашиной "Подвал имени Кадырова", где говорится об удушении задержанных в здании полка имени Ахмата Кадырова. Власти Чечни назвали этот материал "плохим голливудским блокбастером". 13 декабря Европейский суд по правам человека потребовал от правительства России прокомментировать заявления жителей Чечни о похищении и убийстве их родственников в 2017 году.

Местные жители не исключили, что пропавший молодой человек мог быть задержан силовиками. "Парня, как мне думается, надо искать в подразделениях силовиков, что находятся в черте Грозного. Такие вещи у нас случаются. Человек исчезает на несколько дней, а потом выясняется, что его задержали силовики по какому-то там подозрению. Такого, чтобы ставить в известность родственников, предъявлять официальное обвинение, у нас нет", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" житель Чечни Лечи.

На сайте МВд Чечни к 13.04 мск 16 декабря не появилось информации об исчезновении Майрбека Амирова.