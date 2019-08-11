Следствие за два года не смогло раскрыть исчезновение чеченского певца Бакаева

11 августа 2019, 03:56

Два года прошло со дня исчезновения в Грозном 25-летнего певца Зелимхана Бакаева. У следствия нет каких-либо данных о судьбе пропавшего певца, а жители Чечни уверены в том, что Бакаева давно нет в живых.

Как писал "Кавказский узел", певец Зелимхан Бакаев жил в Москве. В августе 2017 года он приехал в Грозный на свадьбу сестры, после чего пропал. Родственники заявили, что искали Бакаева, но не смогли установить, где он. В первую годовщину со дня его исчезновения следствие призналось, что в деле "нет подвижек".

24 сентября 2017 года в Интернете появилось видео, на котором Бакаев сообщил, что находится в Германии, однако его знакомые и правозащитники сочли видео постановочным. Они обратили на неестественное поведение Зелимхана, обстановку в доме, где снято видео, и попавшие в кадр предметы - мебель российского производства и энергетический напиток, который не продается на немецком рынке. Сомнения в подлинности вызвал у правозащитников и опубликованный 10 января видеоролик от имени боевиков запрещенной в России по судом террористической организации "Исламское государство", авторы которого призвали убивать известных российских правозащитников.

Сотрудник управления Следственного комитета Российской Федерации по Чеченской республике сообщил 8 августа корреспонденту "Кавказского узла", что сведений о Зелимхане Бакаеве спустя два года после его исчезновения нет. "Какой-либо информацией относительно ситуации с исчезновением Зелимхана Бакаева по сегодняшний день нет", - заявил он.

Родные и близкие Бакаева отказались комментировать ситуацию.

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" местные жители выразили мнение, что Бакаева уже нет в живых. По мнению некоторых из них, с ним могли расправиться после публикации заявления певца о том, что он находится в Германии или же заставили сделать это кого-то из близких.

"Бакаев был похищен в центре Грозного и два года никаких известий о нем нет. Следствие молчит, прокуратура молчит, родные молчат. Думаю, тех и других заставили это сделать. Я уверен в том, что этого человека уже давно нет в живых", - заявил Адлан.

"Самое страшное, что могут предъявить мужчине в Чечне, - это обвинить его в нетрадиционной сексуальной ориентации. Это ложится позором и на семью, и на род. Смыть это они могут только кровью... Я вполне допускаю, что Зелимхана какое-то время держали в тюрьме. А затем или сами убили, или вынудили сделать это кого-то из родных. Поэтому вокруг этого дела такая тишина", - считает Фатима.

"Бакаев пропал как раз на начавшейся волне борьбы с геями... Думаю, правду о том, что действительно случилось с Бакаевым, мы узнаем не скоро или вообще не узнаем", - полагает Абубакар.

Облавы на геев в Чечне в 2016-2017 годах носили волнообразный характер - первая из них длилась с декабря 2016 до февраля 2017 года, а всего известно как минимум о трех волнах задержаний с короткими перерывами, говорится в докладе, подготовленном "Российской ЛГБТ-сетью" и спецкором "Новой газеты" Еленой Милашиной. Доклад основан на показаниях жителей Чечни, подвергнутых задержаниям и пыткам, говорится в справке "Кавказского узла" "Кавказ без гей-парадов - как в Чечне притесняют "тех, кого нет". Глава "Российской ЛГБТ-сети" Игорь Кочетков связал с преследованием геев в Чечне и исчезновение чеченского певца Зелимхана Бакаева. В свою очередь глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя исчезновение Бакаева, намекнул, что его могли убить родственники. "Семья не смогла его остановить, а потом позвали домой. И братья, видимо, двоюродные, троюродные братья предъявили, что он вот этот вот… Сам Бакаев этот непонятно что, про него говорят, весь мир о нем говорит", - заявил Кадыров.

Родные Бакаева боятся комментировать его исчезновение

Странность ситуации с Бакаевым в том, что никто не сообщал, что певец убит, до тех пор, пока об этом не сказал глава Чечни Рамзан Кадыров, заявила 10 августа корреспонденту "Кавказского узла" председатель комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина.

"Предполагали, что певца взяли и где-то держат. Но неожиданно для всех Кадыров говорит о Бакаеве как об убитом", - отметила она.

По ее мнению, родственники пропавшего певца опасаются что-либо говорить о нем.

"Они боятся. Однажды к нам обращалась женщина, у которой убили сына, но затем она забрала заявление и сказала мне: "У меня было шесть сыновей, я потеряла одного, но хочу спасти пятерых", - рассказала Ганнушкина.

Бывший продюсер Бакаева Гилани Стадник отказался комментировать корреспонденту "Кавказского узла" ситуацию с певцом.

Родственница Бакаева, которая представилась корреспонденту "Кавказского узла" как племянница его матери Малики, также заявила, что не хотела бы обсуждать судьбу пропавшего певца.

"Мы не хотим комментировать его пропажу. Никаких версий у нас нет. Почему не ведётся расследование - не знаем", - сказала она.