Азамат Ибрагимов вернулся из Чечни в Канаду

26 ноября 2019, 00:30

Родственники Азамата Ибрагимова, пропавшего на две недели во время поездки в Чечню, встретили его в Монреале.

Как писал "Кавказский узел", уроженец Чечни Азамат Ибрагимов, приехавший погостить из Канады и пропавший, через неделю после исчезновения записал видео с прогулки по центру Грозного, в котором призвал живущих за рубежом чеченцев прекратить критику в адрес властей республики. Видеозапись Ибрагимов сделал не добровольно, предположили пользователи Instagram и жители Чечни. 22 ноября руководитель ЧГТРК "Грозный" Ахмед Дудаев разместил в соцсети видео с Ибрагимовым. Голос за кадром на записи сообщал, что Азамат решил остаться на родине.

О том, что Ибрагимов благополучно вернулся в Канаду, сообщило со ссылкой на друзей его семьи 25 ноября издание "Кавказ.Реалии".

Информацию о возвращении Азамата домой подтвердил чеченский историк и журналист Майрбек Вачагаев, живущий в Европе.

"Азамат Ибрагимов из Канады, после приключений в Чечне, решил вернуться в страну своего места постоянного проживания. Уже вчера ночью его близкие встречали его в аэропорту Монреаля", - написал он днем 25 ноября в Telegram-канале "Чеченские новости из Франции".