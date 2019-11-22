Скриншот публикации видео с Ибрагимовым, https://www.instagram.com/p/B5LG9OBIt3w/

22 ноября 2019, 23:35

Видео об отказе Ибрагимова возвращаться из Чечни в Канаду опубликовано в Instagram

Руководитель ЧГТРК "Грозный" Ахмед Дудаев разместил сегодня в соцсети видео с жителем Канады Азаматом Ибрагимовым. Уроженец Чечни решил остаться на родине, говорит голос за кадром.

Как писал "Кавказский узел", уроженец Чечни Азамат Ибрагимов, приехавший погостить из Канады и пропавший, через неделю после исчезновения записал видео с прогулки по центру Грозного, в котором призвал живущих за рубежом чеченцев прекратить критику в адрес властей республики. Видеозапись Ибрагимов сделал не добровольно, предположили пользователи Instagram и жители Чечни.

Сегодня руководитель ЧГТРК "Грозный" Ахмед Дудаев заявил, что Ибрагимова не похищали, и в качестве доказательства опубликовал видео с ним. "По сообщениям <СМИ>, Азамат Ибрагимов был похищен, запытан и чуть ли не убит <...> пришлось позвать Азамата в гости, чтобы донести до людей, что он <...> жив и здоров", - говорится в сопровождающем видео тексте. На видео Азамат Ибрагимов улыбаясь, беседует за чаем на чеченском языкев просторном кабинете. В кадре видны еще один мужчина и женщина, на стене висят портреты Рамзана Кадырова и Владимира Путина.

Мужской голос за кадром заявляет, что Ибрагимов не будет возвращаться в Канаду. "Азамат сидит здесь, говорит, что никто его не трогал, не истязал. По его словам, он не собирается уезжать - будет работать здесь, дома", - говорит человек за кадром. Ибрагимов говорит, что ему все время приносили манты, не поясняя подробностей, перевело с чеченского издание "Кавказ.Реалии".

К 23.35 мск 22 ноября публикация собрала 4,3 тысячи просмотров и 113 комментариев. Пользователи сочли свидетельство о том, что Ибрагимова не похищали, убедительным. "Люди любят придумывать и распространять слухи на пустом месте. Им, наверное, без этого скучно жить", - написала __alisa__07.

Ранее пользователи соцсетей с иронией отнеслись к словам директора ЧГТРК Ахмеда Дудаева о том, что авторы публичных извинений перед властями Чечни делают это добровольно. Так пользователи отреагировали на интервью Дудаева, из которого следует, что он один из ключевых участников налаженной в республике системы извинений.

Жители Чечни регулярно приносят публичные извинения в эфире ЧГТРК - как за жалобы на чиновников и критику властей республики, так и за поведение, которое осуждается властями. В опубликованном на "Кавказском узле" докладе Международной кризисной группы "Чечня: внутреннее зарубежье" отмечается, что люди приносят публичные извинения вынужденно, после давления и угроз. Подробнее о случаях принуждения к извинениям, которое с подачи Рамзана Кадырова практикуется и за пределами Чечни, можно прочитать в материале "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин".

Примечание:

"Следствие за два года не смогло раскрыть исчезновение чеченского певца Бакаева", "Обращения от имени Бакаева и ИГ* продолжили тренд информационных вбросов", "Кавказоведы усомнились в дискредитации Тутаева после покаяния".

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