Грозненка рассказала о возвращении пропавшего на несколько дней сына

10 января 2020, 10:14

Шамхан Хамурзаев, который пропал в Грозном, вернулся домой, сообщила его мать. Женщина отказалась от своих слов о том, что ее сын был найден в силовой структуре. Новая версия грозненки вызывает сомнения, указал правозащитник Олег Орлов.

Как писал "Кавказский узел", Шамхан Хамурзаев, чье местонахождение было неизвестно родным с 26 декабря 2019 года, найден на территории полка патрульно-постовой службы имени Ахмата Кадырова после распространенного пользователями WhatsApp аудиообращения его матери. Об этом, по словам женщины, стало известно после ее официального обращения с заявлением об исчезновении Шамхана в дежурную часть МВД.

Правозащитники упоминали полк патрульно-постовой службы имени Ахмата Кадырова в связи с избиениями задержанных. Так, "Новая газета", Правозащитный центр "Мемориал" и "Комитет против пыток" 23 июля 2019 года на пресс-конференции в Москве обнародовали показания свидетелей задержания и исчезновения жителей Чечни с декабря 2016 года по январь 2017 года, где упоминался этот полк.

Житель Грозного Шамхан Хамурзаев, о местонахождении которого родные не знали с 26 декабря 2019 года, находится дома, сообщила мать Хамурзаева Тоита.

«(Шамхан Хамурзаев) где-то с друзьями отдыхал все это время. Откуда появилась информация о том, что [мой сын] оказался в ОВД, уже неважно. Спасибо вам за беспокойство. Главное, что мой сын жив, здоров и дома», - сообщила сегодня корреспонденту «Кавказского узла» Тоита.

Жительница Грозного не уточнила, в какой именно день ее сын вернулся домой, и от дальнейших комментариев отказалась.

Правозащитник засомневался в возвращении грозненца домой

В подлинности информации о возвращении грозненца Хамурзаева домой засомневался председатель совета Правозащитного центра "Мемориал" Олег Орлов. По его словам, доподлинно также неизвестно, находится ли Хамурзаев в безопасности.

«Мемориал», как и другие СМИ, неоднократно публиковали материалы, связанные с тюрьмами на территории полка (патрульно-постовой службы полиции имени Ахмата Кадырова). Например, так называемый «список 27», которые до казни находились именно там. Также мы рассказывали о «деле 14». Шамхан Хамурзаев – еще одна история полного беззакония, которое, несмотря на громкие скандалы, продолжает твориться в Чеченской Республике», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Орлов.

23 июля 2019 года в "Новой газете" была опубликована статья журналиста Елены Милашиной "Подвал имени Кадырова", где говорится об удушении задержанных в здании полка имени Ахмата Кадырова. Власти Чечни назвали этот материал "плохим голливудским блокбастером". 13 декабря 2019года Европейский суд по правам человека потребовал от правительства России прокомментировать заявления жителей Чечни о похищении и убийстве их родственников в 2017 году. И президент России, и руководство Следственного комитета знакомы с информацией о внесудебной казни 27 жителей Чечни, в России у этого дела перспектив нет, предположил 23 июля 2019 года председатель "Комитета против пыток"​ Игорь Каляпин.

Если Хамурзаев был задержан, то, по словам Орлова, причина этого скорее останется неизвестной, однако «можно предположить, что на него есть реальные оперативные данные». Правозащитник также предположил, что если бы грозненец заявил о самооговоре после пыток по какому-либо из обвинений, то на суде «никого не интересовало бы, где человек находился те две недели».

Правозащитник не исключил вероятности того, что Хамурзаев мог быть неугодным кому-то или силовики давлением стараются заполучить его имущество. «Может, у него хорошая машина, бизнес, пусть и небольшой, но прибыльный […] Но даже полная отдача ценностей не дает гарантий», - считает Орлов.

Правозащитник назвал территорию полка «секретной тюрьмой». «Полк им. Ахмата Кадырова известен тем, что в должностные обязанности сотрудников не входит содержание задержанных, а также осуществление следственных и доследственных мероприятий. Кроме того, полк в рамках УПК России официально не имеет ни одного места для содержания задержанных. По сути полк – это «секретная тюрьма», где люди находятся без извещения родственников и допуска адвокатов», - рассказал Орлов.

В декабре 2017 года представители Европейского комитета против пыток посетили с инспекцией тюрьмы в Чечне. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что они не обнаружили свидетельств о внесудебных расправах и незаконных задержаниях. Однако сам комитет опроверг это заявление. Властям не удалось убедить европейскую делегацию в том, что пыток в Чечне нет, считают российские правозащитники.

Адвокат пояснил законодательные основания задержания силовиками

Если Шамхан Хамурзаев был задержан и находился в полку патрульно-постовой службы полиции имени Ахмата Кадырова, то это является грубейшим нарушением прав человека, заявил московский адвокат Евгений Черноусов, ознакомившийся с историей грозненца.

«Согласно УПК России, регламентирующему процедуру задержания, сразу после такового (задержанный) имеет право на телефонный звонок. В таком случае задержанный мог бы сообщить, куда он доставлен, и попросить родственников привести адвоката. В данном случае (телефонный звонок) предоставлен не был - это грубейшее нарушение УПК России. Факт непредставления звонка должен быть проверен прокуратурой, а виновные должны быть наказаны», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла адвокат.

По его словам, основанием для проверки может послужить обращение самого Хамурзаев либо его родственников, однако для надзорного ведомства достаточно публикации в масс-медиа. Адвокат особо указал, что содержать человека в пенитенциарном учреждении без оснований по закону нельзя.

«Полиция при определенных условиях имеет право задержать человека на три часа. Затем он без предоставления статуса должно быть либо отпущен, либо ему предъявляется постановление о возбуждении дела, и (задержанный) переходит в статус подозреваемого и переводится в (изолятор временного содержании). Далее в течение 48 часов должно быть предъявлено обвинение – в противном случае лицо освобождается из-под стражи. Если же предъявляется обвинение, то проходит суд и избирается мера пресечения», - пояснил процедуру Черноусов.

Адвокат также предположил, что возвращение Хамурзаева домой могло стать результатом компромисса с силовиками. «Не исключаю, что договорённость была: «не давайте истории огласки, не поднимайте скандал в СМИ, а мы готовы предложить компромисс». Вообще, удивительно, что ситуация разрешилась, однако неясно, что будет дальше, как будут развиваться события?» - заключил Черноусов.

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