Слова Умарова о задержаниях за коллаж с Кадыровым вызвали недоверие в Чечне

28 января 2020, 11:37

Министр по нацполитике Джамбулат Умаров объявил недостоверными сообщения о задержании 25 жителей Чечни за распространение фотоколлажа с Рамзаном Кадыровым. При этом министр подтвердил необходимость "научить уму-разуму" распространителей коллажа, обратили внимание жители республики.

Как писал "Кавказский узел", 25 января издание "Кавказ.Реалии" сообщило, что днем ранее силовики в Чечне задержали 25 человек, причастных к распространению фотоколлажа, на котором Кадыров изображен в одеянии православного священника. По данным издания, задержанные, в том числе школьники, провели ночь в изоляторе, где на них оказывали давление.

На фотоколлаже изображен Рамзан Кадыров с седыми шевелюрой и бородой, облаченный в черную одежду и головной убор с крестом. В руке у него посох, на груди - панагия. "Кавказский узел" опубликовал коллаж, заретушировав его в соответствии с требованиями российского законодательства.

Министр печати Чечни Джамбулат Умаров 27 января опубликовал на своей странице в Instagram видеозапись своего комментария в заочной беседе с корреспондентом российского информагентства. В нем он объявил информацию о задержании 25 человек недостоверной.

"Это очередной вброс, который не имеет под собой никаких оснований. Никакие люди, из-за какой-то "фотожабы"... вы знаете, сколько "фотожаб" гуляет, например, и о Рамзане Кадырове, и обо мне, и о многих других лидерах государств, республик, народов абсолютно безнаказанно?" - сказал собеседнице Умаров.

По его словам, "никакие сомнительные шуточки такого рода" в Чечне популярностью "не пользовались и пользоваться не будут". "А если уж на то пошло, лучше предупредить десяток-другой смутьянов и негодяев, четко разъяснив им, к каким последствиям они своими рисунками, "фотожабами", карикатурами и шаржами могут привести свой народ. Лучше уж их научить уму-разуму в рамках закона, чем потом быть свидетелями многотысячных, а то и многомиллионных жертв ни в чем не повинных людей", - сказал министр.

Он привел в пример взятие Бастилии и Великую французскую революцию в XVIII веке, которым, как пояснил Умаров, предшествовало распространение карикатур на короля.

Публикация Джамбулата Умарова набрала к 11.35 мск 23,8 тысячи просмотров, под ней размещено 105 комментариев. Авторы многих из них поддержали позицию министра, но некоторые высказались критически.

"По сути ответа на вопрос не было.Только жабы какие-то и Бастилия", - написал, в частности, botya.07. "Франция, Бастилия, я короче ничего не понял", - констатировал s.t.r.a.n.n.i.k_7_7_7. "Тысячи слов за минуту, а ответа так и не получила", - написал пользователь 555__elina__555.

В 10-минутном комментарии Джамбулат Умаров ушел от темы вопроса, поделился впечатлением сотрудник одной из НПО Чечни Лечи. "Умаров, как всегда, пространно и красочно говорил обо всем и ни о чем. При чем тут история революций? Был задан конкретный вопрос о задержаниях 25 человек за распространение фотоколлажа с Кадыровым. Внятного ответа на этот вопрос так и не прозвучало", - сказал Лечи корреспонденту "Кавказского узла".

Житель Чечни Умар обратил внимание на слова министра о предупреждении "десятка-другого смутьянов и негодяев". "Судя по тому, как долго и многословно министр отвечал на этот достаточно простой вопрос, и по его словам о том, что лучше предупредить «кучку негодяев», напрашивается вывод о том, что массовые задержания за фотоколлаж с Кадыровым все же были", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Умар.

Сотрудник одной из НПО Чечни Асланбек признался, что после публикации "Кавказ.Реалии" не рискнул хранить в телефоне присланный ему фотоколлаж с Кадыровым. "Мне знакомый скидывал этот коллаж в сети. Я его удалил на всякий случай. Мало ли что", - сказал Асланбек корреспонденту "Кавказского узла".

Представитель МВД по Чечне отказался прокомментировать корреспонденту "Кавказского узла" сообщение о задержании жителей Шалинского и Курчалоевского районов, пояснив, что не владеет информацией об этом.

Напомним, что 4 ноября 2019 года Рамзан Кадыров на совещании в правительстве Чечни потребовал "убивать, сажать и запугивать" авторов негативных материалов о республике и пользователей соцсетей, комментирующих эти материалы. Позднее Кадыров попытался оправдаться, пояснив, что угрозы побить и убить не должны восприниматься буквально. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда отказался давать оценку угрожающим высказываниям главы Чечни.

"Кто распространяет смуту, сплетни – если их не убить, не посадить, не остановить – ничего не выйдет", – так звучит перевод слов главы Чечни на русский язык. По версии другого переводчика, Кадыров заявил: "А если тех, кто это всё распространяет, мы не будем убивать, сажать и запугивать, то они не остановятся", говорится в статье "Кавказского узла" "Мы не людоеды": что на самом деле сказал Кадыров".

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Рамзана Кадырова на оппозицию, а также о его борьбе с инакомыслящими "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".